Nina Moric | tatuaggio dedicato a Fabrizio Corona

Nina Moric si tatua Fabrizio Corona - il gesto inaspettato della modella [VIDEO] : Nina Moric si tatua Corona sulla schiena, il gesto inatteso della modella croata che spiazza i social: il disegno rappresenta Fabrizio che cade da una bicicletta I rapporti più sereni tra Nina Moric e Fabrizio Corona, per il bene del figlio Carlos, hanno fatto compiere alla modella croata un gesto a sorpresa. L’ex re dei paparazzi il cui motto di vita è attualmente ‘viva la libertà’ è incappato in un incidente ...

Fabrizio Corona : “La mia ex moglie Nina Moric è ancora un po’ innamorata di me” : Fabrizio Corona si racconta a Verissimo, spiegando che Nina Moric è ancora innamorata di lui. L’ex re dei paparazzi è celebre per il suo modo di fare schietto e sincero, soprattutto quando si parla di relazioni sentimentali. Nella sua esistenza ha avuto due grandi amori: quello per Belen Rodriguez e quello per Nina Moric, da cui ha avuto il figlio Carlos. Ospite del programma pomeridiano, Corona ha parlato delle donne della sua vita e di ...

Nina Moric e Corona - litigio per il figlio Carlos su Instagram : Fra Nina Moric e Fabrizio Corona è tornato il sereno, ma i litigi non mancano. L’ultimo è avvenuto in diretta su Instagram e vede coinvolto il figlio Carlos. I due ex coniugi sono tornati in buoni rapporti, riunendo la famiglia, dopo scontri e accuse che avevano portato la modella croata lontano dal figlio adolescente. Ora la situazione sembra cambiata, la coppia si è riappacificata, ma i litigi non mancano. Ad innervosire la Moric è ...

Nina Moric contro ospitata in tv di Fabrizio Corona con il figlio Carlos : Nina Moric dice no alla presenza in tv del figlio Carlos Maria insieme a Fabrizio Corona, o almeno, lei probabilmente non ci sarà. La modella aveva già criticato la decisione del suo ex marito di permettere al figlio di aprire un profilo instagram personale. Tutte le questioni che riguardano attualmente mio figlio Carlos e i relativi corollari - e che mi trovano in parte contraria, come per esempio l’apertura di un profilo Instagram -, ...