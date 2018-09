NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI Lei è su tutte le furie | ma cosa è

Temptation Island Vip - NILUFAR ADDATI sempre più lontana dal suo Giordano. Ecco con chi lo rimpiazza : Una manciata di ore dividono i telespettatori dalla prima puntata della prima edizione di Temptation Island Vip ma le anticipazioni, comunque, non smettono di trapelare sul web. In un ultimo video, ...

Temptation Island Vip - Niccolò Ferrari tentatore tra NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi : Questa sera la prima edizione di Temptation Island Vip, condotta da Simona Ventura, prenderà vita su Canale 5, ma nel frattempo Davide Maggio ha pubblicato un assaggio video che mostra Nilufar Addati 'flirtare' con il tentatore Niccolò Ferrari .I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, con Ferrari scartato in favore di Giordano Mazzocchi , compagno della Addati . Nel filmato 'incriminato', in realtà, si vede poco o niente, con Nilufar che ...

Temptation Island Vip 2018/ Anticipazioni - video : NILUFAR ADDATI "tentata" da Nicolò Ferrari? : Temptation Island Vip, Anticipazioni : Sossio Aruta e Giordano Mazzocchi beccati nel villaggio in Sardegna? Preoccupazione per Ursula Bennardo e Nilufar Addati ?(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:02:00 GMT)

Temptation island vip - NILUFAR ADDATI - Giordano Mazzocchi : "Qualcosa nei 'pesi' de loro rapporto si è capovolto" : Il settimanale 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha raccolto le dichiarazioni degli autori di Temptation island Vip, in particolare Raffaella Mennoia e Fabio Pastrello, su una delle coppie più seguite del momento. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi torneranno assieme, più uniti che mai, dopo l'avventura in Sardegna? Ecco le considerazioni di chi vive a stretto contatto con i due ragazzi: Come sappiamo, appena usciti ...