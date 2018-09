Nicole poteva salvarsi con gli antibiotici I periti sul caso della bimba

huffingtonpost

(Di martedì 25 settembre 2018), la bambina bresciana di quattro anni morta lo scorso aprile agli Spedali civili di Brescia per un'infezione dovuta ad un'otite,essere salvata. Lo dicono i consulentiProcura di Brescia in una relazione anticipata dall'edizione odierna de Il Giorno.La Procura aveva iscritto nel registro degli indagati tutti i medici, 15 complessivamente, che avevano preso in cura la bambina passata dalla pediatra di famiglia, dall'ospedale di Manerbio (Brescia), dalla Clinica Poliambulanza di Brescia e infine dagli Spedali civili. Un ruolo fondamentale l'avrebbe avuto la pediatra la cui condotta è stata definita "superficiale e poco accorta". Per i consulentiProcura bresciana, due medici del Gaslini di Genova "a frontepersistente sintomatologia algica per 10 giorni la dottoressa avrebbe dovuto impostare una antibioticoterapia e richiedere una visita ...