Neuroni da cellule della pelle

(Di martedì 25 settembre 2018)da– Oggi è possibile produrrestaminali cerebrali da. E’ il risultato di uno studio dell’IRCCS Casa SollievoSofferenza condotto da Jessica Rosati ed Angelo Vescovi con la collaborazioneFondazionedi Terni e dell’Università Milano Bicocca e con il sostegno dell’Associazione Revert Onlus. La ricerca, pubblicata su Cell Death and Disease, promette di risolvere il problema di disporre distaminali cerebrali per la cura delle patologie genetiche e delle malattie neurologiche come la sclerosi laterale amiotrofica e la sclerosi multipla. Come ha spiegato Angelo Vescovi, questo nuovo approccio soppianta l’uso dinervose di origine fetale e risolve il problema di rigetto post-trapianto e “lenervose prodotte con questa metodologia possono essere utilizzate nella clinica, contiamo ...