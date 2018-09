Netflix vuole continuare i lavori sul gioco di Stranger Things nonostante la chiusura di

Netflix non vuole pagare Apple e boicotta l’App Store : Netflix non vuole più pagare le commissioni ad Apple per stare sull’App Store, il pagamento dell’abbonamento bypassa il negozio delle applicazioni di Cupertino. L’esperimento va avanti dal mese di giugno e si protrarrà fino alla fine di settembre raggiungendo ben 33 Paesi nel mondo. Qualcosa sta cambiando, i risicati margini di profitto (a detta delle aziende) spingono a trovare nuovi sistemi per scaricare e utilizzare ...

Dazn - la Netflix dello sport che vuole rivoluzionare il calcio in tv : L’azienda britannica (Perform Group) controllata da un miliardario americano di origini ucraine (Len Blavatnik) con il lancio di una nuova piattaforma di streaming (Dazn) vuole fare quello che Netflix ha fatto ai grandi network televisivi: mettere in atto quella una «disruption», ossia una forma di concorrenza basata sull’impiego di nuove tecnologie tale da mettere in discussione il modello di business delle aziende che ...