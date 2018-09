NBA | LeBron James | Strada lunga per raggiungere i Warriors

Basket NBA - LeBron e i Lakers 'Come il primo giorno di scuola - presto parlare di anello' : 'Non sentiamo alcuna pressione, questa squadra ha già scritto la storia di questo sport vincendo tre titoli negli ultimi quattro anni a suon di record. Ma vogliamo continuare a vincere, perché ...

NBA – LeBron James non si sbilancia - la nuova avventura tra obiettivi e motivazioni : “non dobbiamo preoccuparci di Golden State” : La prima volta in giallo non si scorda mai: le parole di LeBron James con la casacca dei Lakers nel media day E’ LeBron James la star assoluta dei media day: per la prima volta il cestista statunitense si mostra ufficialmente di giallo vestito. Detto addio alla casacca dei Cavs, LeBron James inizia la sua nuova avventura ai Lakers con la maglia numero 23. AFP/LaPresse Un nuovo percorso che inizia con tanta consapevolezza e senza ...

NBA - Los Angeles Lakers - LeBron James : 'È come il primo giorno di scuola - non ho paura di niente' : "Arrivato a questo punto della tua carriera LeBron, che cosa può metterti sotto pressione?". "Niente". Basta una sola parola al n°23 dei Lakers per lanciare un segnale nei 13 minuti di conferenza ...

NBA - dai Lakers a Hollywood : LeBron raccoglie l'eredità di Jordan in Space Jam 2 : 'Mi unirò a Bugs Bunny'. L'annuncio del prossimo compagno di squadra è stato quantomeno originale, ma non del tutto sorprendente: LeBron James raccoglierà l'eredità di Michael Jordan e sarà protagonsi

NBA : LeBron ora è come Jordan. Sarà protagonista di Space Jam 2 : A mandare in fibrillazione il mondo intero ci ha pensato la SpringHill Entertainment , casa di produzione fondata da LeBron James assieme a Maverick Carter, , con un post, poi condiviso dallo stesso ...

"L'Alchimista" nelle mani di Kobe e LeBron : il libro di Coelho spopola nella NBA : ... e mi sono emozionato molto " ha fatto sapere il 71enne autore brasiliano " perché il messaggio che passa attraverso le pagine de 'L'Alchimista' è lo stesso che vale anche per il mondo sportivo: l'...

NBA - dopo LeBron James tocca a Steph Curry : l'estate a tutta NBA di Neymar : Ti auguro tutto il successo del mondo, che Dio possa benedire la tua vita". Non meno entusiaste le parole del tiratore di Golden State: "Sei una vera e propria ispirazione per me, in campo e fuori, ...

NBA - LeBron James : le immagini più belle delle sue 24 ore parigine : Dopo la Cina, prima della tappa berlinese e dell'ultima apparizione newyorchese, LeBron James è passato da Parigi, primo stop europeo del suo 'More Than An Athlete World Tour'. Ecco gli scatti più ...

NBA - il nuovo 'King' James - dalla testa ai - suoi - piedi : ecco svelate le LeBron 16 : ... dopo l'enorme successo delle LeBron 15 , le scarpe con cui ha disputato la scorsa stagione, indossandone ben 51 versione diverse, per colorazioni e dettagli, , James ha svelato recentemente al mondo ...

NBA - uno sguardo alle nuove LeBron 16 : Presentate durante le tappe europee del tour 'More Than An Athlete', l'ulitmo modello saranno le scarpe che vedremo ai piedi di 'King' James nel suo esordio in maglia Lakers

NBA – Ray Allen non ha dubbi : “LeBron James ai Lakers dovrà reinventare il suo stile di gioco - vi spiego perchè” : Ray Allen ha rilasciato delle dichiarazioni davvero interessanti sul modo di giocare di LeBron James: il ‘Re’ dovrà adattarsi ai Lakers, oppure saranno i Lakers ad adattarsi a lui? Durante un’intervista presso il ‘Dan Patrick Show’, Ray Allen, neo membro della Hall of Fame, si è trovato a parlare di LeBron James e del suo trasferimento ai Los Angels Lakers. Allen, compagno di squadra del ‘Re’ a ...

NBA - ecco 'Bortherly Love' - la sitcom sulla vita di Ben Simmons : produce LeBron James : Si chiamerà "Brotherly Love" e " se tutto va bene " vedrà la luce sugli schermi del network americano NBC: si tratta di una serie televisiva prodotta da LeBron James , attraverso la sua SpringHill ...

NBA – LeBron James sincero sui Lakers : “attualmente non siamo da titolo. Ecco quali team sono avanti a noi” : LeBron James sincero sullo stato attuale dei Los Angeles Lakers: il giovane gruppo giallo-viola, secondo il Re, non è ancora da titolo NBA Nonostante il grande mercato nel quale c’è stata una vera e propria rivoluzione del roster, i Los Angeles Lakers non sembrano una squadra atterezzata per vincere il titolo NBA. L’arrivo di LeBron James alza sicuramente il livello, quelli dei vari Rondo, McGee, Beasley e Stephenson aggiungono ...

NBA - la storia della canzone rap di LeBron James e Kevin Durant che tutti stanno ascoltando : La contaminazione tra musica rap e NBA nel corso degli anni è diventata sempre più frequente, un filo conduttore che unisce mondi che spesso parlano allo stesso tipo di appassionati. Cantanti che ...