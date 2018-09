Nasce Sofan | per condividere il salotto tra tifosi

vanityfair

(Di martedì 25 settembre 2018) Arriva, periltraArriva, periltraArriva, periltradi tutto il mondo unitevi. È in arrivo, la piattaforma che consente diil proprioin occasione di eventi sportivi. L’idea, tanto semplice quanto geniale, è stata partorita da tre studenti fuori sede: i due palermitani Antonio Gullotti e Luciano Monteleone, entrambi ventinovenni, e il milanese Federico Torno, poco più giovane. «Ci eravamo trasferiti ad Amsterdam per un anno e non riuscivamo mai a trovare un locale che trasmettesse la partita della nostra squadra del cuore, il Palermo», ci racconta proprio Gullotti. «Allora abbiamo cominciato a pensare ad una soluzione che fosse innovativa, ma allo stesso tempo confortevole ed economica». LEGGI ANCHEEhi, tu, lo vuoi un passaggio on line? In Olanda, in ...