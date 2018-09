Nadia Toffa si svela | come sta e il ritorno a Le Iene con Marcuzzi

Nadia Toffa e il cancro. “Il tumore è un dono”. Ma dimentica che ogni storia è diversa : Il punto essenziale su Nadia Toffa l’ha colto Selvaggia Lucarelli. Rispetto ai tweet pubblicati dalla conduttrice delle Iene nelle scorse ore, la giornalista ha osservato su Facebook che “la narrazione non può essere” solo a senso unico e ha sottolineato come, da quel flusso di pensieri e post di Nadia, mancasse un pezzo. Cioè che “ognuno, con la malattia, ha la sua storia. E non è detto che sia una storia di riscoperta interiore”. Può anche ...

Nadia Toffa : “Il tumore è un dono - tutti ce la possono fare” : Nadia Toffa è una guerriera esemplare e coraggiosa. Questo lo si è capito nell’ultimo anno e (quasi) tutti lo hanno scritto e lodato. Il coraggio con cui ha affrontato la malattia, il suo esporsi pubblicamente senza pudore né paura, anche nei mesi più difficili della sua battaglia, sono stati un esempio e una infusione di ottimismo per tutti quelli che lottano come lei o vivono accanto ad altri “guerrieri”. Il rischio, oggi, è ...

Nadia Toffa - qualche precisazione scientifica sui tumori : (Foto: Rosdiana Ciaravolo/Getty Images) Questa storia inizia con una bella notizia: Nadia Toffa, celebre conduttrice della trasmissione televisiva Le Iene, ha annunciato attraverso tutti i suoi canali social di essere uscita dal tunnel della malattia. O, quantomeno, di aver superato la fase critica e di aver imparato a conviverci. Lo ha scritto, grossomodo con le stesse parole, su Instagram, su Facebook e su Twitter, annunciando anche la ...

Caos attorno a Nadia Toffa per le dichiarazioni sul tumore : bufala o parole forti? : Un vero e proprio caso quello che si è venuto a creare nel corso delle ultime ore attorno a Nadia Toffa, al punto che in tanti cercando informazioni più specifiche su Google in merito ad alcune sue dichiarazioni, si stanno chiedendo se in realtà non si tratti di una bufala. Ecco perché, considerando l'ottimo supporto avuto dai colleghi di bufale.net, diventa importante capire se le sue affermazioni sul tumore siano vere o meno. Ad esempio, dopo ...

Nadia Toffa - fan in rivolta. “Ma che dice - vergogna”. Le parole della Iena e l’ira sul web : Nadia Toffa ha annunciato sui social l’arrivo in libreria di “Fiorire d’inverno”, un modo per raccontare i mesi più difficili della sua vita dopo la malattia scoperta per caso lo scorso 2 dicembre. “In questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità. A come riuscire a fiorire d’inverno cioè nel periodo più difficile dell’anno”, un post che ...

Nadia Toffa - “il cancro è un dono” : boom di critiche e polemiche sui social - “questa signorina spettacolarizza il suo male e banalizza la sofferenza dei malati” : Pioggia di critiche su Nadia Toffa dopo l’annuncio del suo libro “Fiorire d’inverno” nel quale racconta la sua esperienza con il cancro. In esso si parla di come la conduttrice abbia affrontato la malattia, trasformando “quello che tutti considerano una sfiga, il #cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità”. E proprio quell’espressione, “dono”, non è piaciuta a molti utenti dei ...

Nadia Toffa - Facci attacca : «Pure il libro - spettacolarizza il cancro». E lei risponde con un tweet al veleno : Nadia Toffa , il cancro e la lunga battaglia che sta portando avanti non hanno lasciato indifferenti i suoi fans, i telespettatori de Le Iene e in generale gli italiani: da mesi in migliaia fanno il ...

