MV Agusta Dragster 800 RR Pirelli e non occorre dire altro

(Di martedì 25 settembre 2018) Bastail nome della moto per capire di cosa stiamo parlando (almeno per gli amanti delle due ruote), MV800 RR. Presentata in anteprima mondiale sabato 22 settembre in occasione dell’inaugurazione del nuovo P ZERO World di Monte Carlo. Naked a tre cilindri basata sulla MV800 RR, presenta diverse novità stilistiche e tecniche con componenti ideate e realizzate appositamente per la versione, in edizione limitata. Il telaio a tralicci viene messo in bella mostra colorandolo allo stesso modo della scrittae delle linee dei pneumatici e delle cuciture della sella. Quest’ultima è stata realizzata ad hoc dal Centro Ricerche Castiglioni, caratterizzata dalla doppia texture con cuciture in contrasto e per il “flash” distintivo del DIABLO ricamato ad impreziosire il codino firmatoDesign. Per la prima volta ...