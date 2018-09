Musica | a Verona si festeggiano i 40 anni dall’uscita di “Sotto il segno dei pesci” di

Musica : sold out per Laura Pausini in concento all'Arena di Verona : Verona, 18 set. (AdnKronos) - Dopo il grande debutto al Circo Massimo in due serate storiche per la Musica italiana e il successo del tour che dal Nord al Sud America ha registrato quasi tutti sold out, la cantante italiana più amata nel mondo torna in Italia per una lunga serie di live del suo FATT

Musica - ballerini e acrobati : Claudio Baglioni incanta l'Arena di Verona : Claudio Baglioni lo aveva promesso: 'Non sarà un concerto qualsiasi, forse non è neanche un concerto. È no spettacolo totale'. E così è stato l'evento di venerdì all'Arena di Verona. Oltre tre ore ...

Baglioni torna Al Centro - all'Arena di Verona celebra i suoi 50 anni di Musica con la prima tappa del Tour : Claudio Baglioni comincia così il suo nuovo Tour, partendo dal palcoscenico di Verona, con diretta su Rai Uno domani sera, ore 21.05 ,. Non un concerto qualsiasi, quello che porta dal vivo. E non solo ...

Claudio Baglioni festeggia 50 anni in Musica : 'A Verona uno spettacolo totale' : Ha fatto piangere, sognare e innamorare intere generazioni. Ora per Claudio Baglioni è giunto il momento di festeggiare e, perché no, di autocelebrarsi. Tre concerti evento all'Arena di Verona , una ...

Verona : 'Mamma mia! - in arena il Musical che riempie l'anfiteatro di colori : Stiamo parlando di un musical eccezionale nella città più bella del mondo che aggiunge un'altra perla a questo settembre di grandi spettacoli areniani'.

Verona : 'Mamma mia! - in arena il Musical che riempie l'anfiteatro di colori (2) : (AdnKronos) - Dall’arena di Verona, tra l’altro, ripartirà il tour del musical che toccherà molte città italiane. “Stiamo parlando del musical dei record – ha chiarito Gianmarco Mazzi, responsabile eventi extralirica di Fondazione arena – il più visto degli ultimi 10 anni, con oltre 200 mila spettat

Verona : 'Mamma mia! - in arena il Musical che riempie l'anfiteatro di colori : Verona, 13 set. (AdnKronos) - È un successo travolgente di musica, canzoni e colori, una grande storia d’amore e di amicizia. È “Mamma mia” il musical, tratto dall’omonimo film, che debutterà in arena il 29 settembre e che oggi è stato presentato in sala Arazzi di Palazzo Barbieri. Un “promotion day

Musica : Sboarina - con Bocelli anche Verona ha avuto il suo red carpet : Verona, 10 set. (AdnKronos) - Dopo il grande successo in Arena, con ospiti internazionali del calibro di Richard Gere e Morgan Freeman, e il sold out da settimane, “La notte di Andrea Bocelli” conquista anche il pubblico televisivo. Trasmesso ieri sera da Rai1, il concerto-evento ha raggiunto il 21,

XII Festival - Sagra de "l'Ànara Pitànara" - a Tarmassia - Verona. Dal 5 all'11 settembre 2018 - cultura - spettacoli - Musica ed ottima cucina tradizionale. : Precederà la sfida, descritta, a colpi di mattarello, in dialetto veronese "méscola" " giudice delle "sfóie", lo chef stellato, Davide Botta " la cerimonia d'inaugurazione ufficiale, alle ore 20, ...

Sagre e Musica per il Ferragosto a Verona e provincia : GLI SPETTACOLI . A mezzogiorno, per la Festa di Mezza Estate al Rifugio Dosso Alto alla Conca dei Parpari, è previsto un doppio concerto tra blues, rock e soul con il Chubby Fingers Trio e The Matt ...