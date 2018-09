Mughini le spara contro il Governo e contri i Napoletani

blogitalia.news

: @Ariachetira @pdnetwork Giampiero mughini noi juventini lo perdoniamo,perché sappiamo che quando non parla dell'juv… - Nicolett7Angelo : @Ariachetira @pdnetwork Giampiero mughini noi juventini lo perdoniamo,perché sappiamo che quando non parla dell'juv… - pascal56314 : Non invitate quel demente di Mughini, spara solo minchiate#cartabianca -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)Napoli: “La città è piena di problemi ma pensano alla Juve” Su Tiki Taka va in scena l’ennesimo GiampieroNapoli. Una pièce teatrale in salsa razzista, messa in scena sistematicamente da colui che ha pubblicamente rinnegato i suoi natali siciliani. Dopo il video del lombardo Brambilla, tristemente diventato virale, la televisione propone l’ennesimo attacco senza censure verso il popolo Napoletano. Un attacco senza contraddittorio, nel qualesi cimenta in un soliloquio con gli applausi del pubblico in sala. Ecco le parole dell’opinionista: “Il Napoli quest’anno ha grandi difficoltà, non presenta un gioco spumeggiante come quello dello scorso anno. A me sembra che non abbia mai visto palla con la Fiorentina, e fanno fatica in zona goal come si è potuto constatare il Champions League, ma il loro cruccio riguarda sempre la Juventus. Sono dell’idea che ...