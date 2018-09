Moto2 | Alex Zanardi va controcorrente | “Fenati? Deve essergli data la possibilità di

Moto2 - Alex Marquez rinnova con Marc VDS : TORINO - Il prossimo anno non salirà in MotoGp Alex Marquez , ma sarà ancora in Moto2 per dare la caccia al titolo della classe intermedia, dopo quello conquistato in Moto3 nel 2014. Il fratello minore ...

Moto2 – Niente MotoGp per Marquez - Alex rinnova col Marc Vds per il 2019 : Alex Marquez continua la sua avventura in Moto2: rinnovato il contratto con Marc VDS per il 2019 Se nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile salto di categoria di Alex Marquez dalla Moto2 alla MotoGp, con un posto nel nuovo team satellite Yamaha Sic-Petronas, oggi arriva la conferma per il fratello del campione del mondo della categoria regina, di una moto in Moto2. Il giovane spagnolo ha infatti rinnovato il suo contratto ...