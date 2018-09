Ponte Morandi - 60 giorni ai periti. Un legale : “Demolizione non prima di dicembre” : Avranno 60 giorni di tempo i tre periti del giudice per le indagini preliminari Giampaolo Rosati (Milano), Massimo Losa (Pisa) e Bernhard Elsener (Zurigo) per le operazioni di sopralluogo, repertazione e catalogazione dei resti dei monconi del Ponte Morandi a Genova, crollato il 14 agosto scorso uccidendo 43 persone. Lo ha deciso il giudice Angela Nutini al termine dell’udienza dell’incidente probatorio. Il primo sopralluogo dei periti, insieme ...

Morandi - demolizione dopo dicembre : Il 2 ottobre fissato un sopralluogo sul viadotto. Prossima udienza il 17 dicembre. dopo quella data si potrà procedere ai lavori di smantellamento

Ponte Morandi - Toti : la demolizione in contemporanea all’inizio della ricostruzione : La demolizione dei tronconi del viadotto Morandi inizierà “appena la Procura dissequestrerà il Ponte e l’inizio della ricostruzione deve avvenire in contemporanea. Parliamo di settimane e non di mesi ma non so quanto questi tempi siano compatibili con l’impianto del decreto Genova che ha obiettivi forse più ambiziosi ma non così veloci“: lo ha dichiarato oggi a margine di una conferenza stampa Giovanni Toti, presidente ...

Genova - ponte Morandi : la demolizione del viadotto forse “tra una ventina di giorni” : Se a Genova “il ponte non viene demolito e rifatto in tempi brevi non si salva ne’ la Regione, ne’ il Comune, ne’ il governo“: lo ha dichiarato in un’intervista al Messaggero il sottosegretario leghista e genovese alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, che ha auspicato che la demolizione possa avvenire entro una ventina di giorni. “Si vince o si perde tutti insieme“, “il ponte vale 250 milioni di ...

Ponte Morandi - nuovo vertice in Procura. Sindaco : demolizione a fine mese : All'ordine del giorno l'agenda degli interrogatori di garanzia degli indagati. Il procuratore Cozzi ai parenti delle vittime e agli sfollati: 'abbiate fiducia nella giustizia' -

PONTE Morandi - SINDACO GENOVA : “DEMOLIZIONE A FINE MESE”/ Di Maio contro Autostrade : “torni allo Stato” : Crollo PONTE MORANDI, pronto il decreto "Salva GENOVA": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:13:00 GMT)

Ponte Morandi - spunta un progetto di demolizione senza esplosivi per salvare le case : La demolizione del Ponte Morandi potrebbe risparmiare le case di via Porro dalla distruzione: « Stiamo cercando, con il sindaco, di lavorare a un piano di smontaggio per tutti e due i tronconi - dice ...

CROLLO Morandi - RIVOLTA SFOLLATI : “ANSALDO PRIMA DI NOI”/ Genova - Bucci e Toti : “demolizione ponte in 5 giorni : CROLLO ponte MORANDI: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Ponte Morandi - Toti : “La demolizione subito - nuovo ponte inaugurato nel 2019” : Il governatore della Liguria e commissario per l'emergenza esprime ottimismo sulla velocità di realizzazione dell'opera che sostituirà il ponte Morandi a Genova. "Nessuno pensi di tenere fermo il cantiere Genova per fare battaglie ideologiche, la parola d’ordine è: facciamolo bene e in fretta" ha spigato Toti.Continua a leggere

Genova - cda Autostrade su demolizione ponte Morandi/ Ultime notizie - “in 30 giorni” : nominata commissione Toti : ponte Genova di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. "demolizione in 30 giorni"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:53:00 GMT)

Genova - presentato piano demolizione ponte Morandi : presentato il piano di demolizione preliminare del ponte Morandi da parte di Autostrade per l'Italia. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza e governatore della Liguria Giovanni Toti. "Si ...

GENOVA - TOTI : "DEMOLIZIONE PONTE Morandi IN 30 GIORNI"/ 'Richiesto a Conte provvedimento di Legge ad Hoc' : PONTE GENOVA, 'demolizione in 30 giorni': TOTI e Autostrade presentano piano, 'allargata area pedaggi gratis'. Sì a Renzo Piano e Fincantieri.

GENOVA - TOTI : “DEMOLIZIONE PONTE Morandi IN 30 GIORNI”/ "Richiesto a Conte provvedimento di Legge ad Hoc" : PONTE GENOVA di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. "Demolizione in 30 giorni"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:01:00 GMT)

Ponte Morandi - Toti : “Al via la demolizione tra circa 30 giorni. Troncone est con esplosivo - ovest verrà smontato” : “È iniziata oggi con società Autostrade l’analisi di una bozza preliminare del piano di demolizione che verrà ultimato nei prossimi sei o sette giorni circa, non appena saranno effettuati i sopralluoghi indispensabili a stabilire i dettagli del piano stesso. Se il piano verrà approvato da tutti i soggetti competenti, entro un mese potrebbero iniziare i lavori di demolizione“. Così il presidente della Regione Liguria e commissario ...