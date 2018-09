Mondo di mezzo | disposto il 41 Bis per l' ex Nar Massimo Carminati

Mondo di mezzo - in cella Brugia e Calvio : I due sono stati riconosciuti colpevoli di partecipazione all'associazione di stampo mafioso nell'ambito del procedimento su Mafia Capitale Mondo di mezzo. Brugia ha avuto una condanna a 11 anni e 4 ...

Mondo di mezzo - in cella Brugia e Calvio : 12.50 Due stretti collaboratori di Massimo Carminati, Riccardo Brugia e Matteo Calvio, che avevano ottenuto gli arresti domiciliari, tornano in carcere. I due sono stati riconosciuti colpevoli di partecipazione all'associazione di stampo mafioso nell'ambito del procedimento su Mafia Capitale - Mondo di mezzo. Brugia ha avuto una condanna a 11 anni e 4 mesi, mentre Calvio a 10 anni e 4 mesi. Brugia e Calvio pagano con il carcere "l'apporto ...

Mondo mezzo : rischio 41 bis e carcere : ANSA, - ROMA, 12 SET - rischio carcere duro per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi e possibile ritorno in carcere per almeno quattro imputati accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. ...

Mondo mezzo : Gabrielli - vedere motivazioni : ANSA, - ROMA, 12 SET -"Intanto, come abbiamo detto l'altra volta, aspettiamo di leggere le motivazioni e comprendere come mai una impostazione di primo grado su questo tema, estremamente importante, ...

Mondo di mezzo - ribaltone in Appello : è associazione mafiosa - pene ridotte a Carminati e Buzzi : Riconosciuta l'associazione mafiosa ma ridotte in Appello le condanne per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi nell'ambito del processo al Mondo di mezzo. Per l'ex Nar ridotta la pena da...

'Il 'Mondo di mezzo' usava il metodo mafioso ma Roma non è Palermo' - Pignatone - : Roma, 12 set., askanews, - 'Noi abbiamo sempre detto che, pur essendo il 'Mondo di mezzo' un gruppo che utilizzava il metodo mafioso, questo come gli altri gruppi inquisiti o condannati per ...

Mondo di mezzo : le condanne - le conferme e l'aggravante mafiosa : Roma, 11 set., askanews, - Finisce 'alla romana' il processo 'Mafia Capitale - Mondo di mezzo' con un colpo al cerchio e uno alla botte; finisce con lo spauracchio dell'arresto per chi è stato ...

Mondo di mezzo - ribaltone in Appello 'Carminati e Buzzi - riconosciuta aggravante mafiosa : pene ridotte' : 'Questa sentenza conferma la gravità di come il sodalizio tra imprenditoria criminale e una parte della politica corrotta abbia devastato Roma. Conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che ...