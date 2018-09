Volley - Mondiali Blengini 'Sentiamo il calore dell Italia intera' : Un girone, quello degli azzurri, che metterà di fronte la squadra campione del mondo in carica, la Polonia, e una delle più floride scuole di Volley al mondo: 'In molti hanno sottolineato la qualità ...

Mondiali Volley 2018 - Torino (e l’Italia) pronta per le final six : Serbia e Polonia tra Zaytsev e la semifinale : Il PalaAlpitour di Torino è sold-out. La febbre del volley ha fatto presa su una città malata di calcio. Appuntamento mercoledì sera, ore 21.15 (diretta su Raidue) per Italia-Serbia, prima partita per gli azzurri nel pool da cui usciranno due semifinaliste dei Mondiali di pallavolo maschile. E qualche ora prima, alle 17 (sempre in diretta su Raidue), sarà la volta dei campioni olimpici del Brasile contro i campioni d’Europa della Russia. ...

Mondiali Volley 2018 – Al via domani la Final Six : le parole dei protagonisti : Mondiali Volley 2018: parola ai protagonisti, domani al via la Final Six di Torino Si è tenuto oggi presso l’NH Lingotto di Torino il Media Meeting al quale hanno partecipato i sei allenatori e i capitani delle squadre partecipanti alla Fase Finale. Queste le dichiarazioni dei protagonisti: Italia CT-Gianlorenzo Blengini: “La Serbia è fortissima, piena di veterani e di stelle della Superlega. Neppure la Polonia ci sorprende: è ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : azzurre solide in tutti i reparti. Non solo potenza e se funziona la ricezione… : L’aspetto fondamentale che serve per andare più avanti possibile in una manifestazione come il Mondiale è l’equilibrio fra i reparti e all’Italia questa caratteristica non manca di certo. E’ una squadra solida, completa, quella azzurra che si appresta ad affrontare la sfida iridata in Giappone. In attacco, al servizio e probabilmente anche a muro, la squadra azzurra offre garanzie che le permettono di pensare in grande. La differenza la possono ...

Italia-Serbia - Mondiali Volley 2018 : quando si gioca e su che canale vederla in tv? Orario e programma : Sarà Italia-Serbia (26 settembre) ad inaugurare la Final Six dei Mondiali 2018 di volley della Nazionale italiana allenata da Chicco Blengini. Gli azzurri, qualificatesi alla terza fase da primi del proprio raggruppamento, sono stati inseriti nella pool J insieme ai serbi e ai campioni del mondo della Polonia. Evitate compagini di un certo livello come Brasile, Stati Uniti e Russia che si ritroveranno nell’altro gironcino. Giusto ricordare ...

Volley - Mondiali 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - orari e tv delle sfide a Serbia e Polonia. Il programma completo : Ormai ci siamo. L’Italia affronterà Serbia e Polonia nella terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro gli ostici slavi e i Campioni del Mondo nel gironcino che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre: in palio due posti per le semifinali incrociate contro le superstiti nel girone di ferro composto da Brasile, Russia e USA. Gli azzurri possono davvero puntare alla ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : date - programma - orari e tv della Final Six. Il tabellone verso la finale : La terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile è ormai imminente. Si giocherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre. Le sei Nazionali rimaste in corsa sono state suddivise in due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo si qualificheranno alle semiFinali incrociate. Si ripartirà da una classifica azzerata, senza tenere conto dei risultati ottenuti in precedenza. L’Italia può sorridere perché ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Serbia - i Guerrieri Slavi ai raggi X. Atanasijevic - Kovacevic e Podrascanin : potenza da SuperLega - avversari da brividi : Domani sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Serbia nella prima partita della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, un incontro fondamentale per le nostre ambizioni di qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Al Pala Alpitour di Torino si riparte da zero, tutti i risultati ottenuti nelle ultime due settimane non contano nulla, bisognerà essere perfetti nelle prossime due partite se si vuole entrare tra le quattro ...

Mondiali Volley 2018 femminili – Test match per le azzurre : l’Italia batte l’Azerbaigian 3-0 : Mondiale Volley 2018 femminile: le azzurre vincono la prima amichevole con l’Azerbaigian La nazionale italiana femminile nel primo Test-match in terra giapponese contro l’Azerbaigian ha vinto 3-0 (25-21, 25-19, 25-20). Buona la prova delle ragazze di Davide Mazzanti, padrone del campo per tutta la partita. Top scorer dell’incontro è stata Paola Egonu (18 punti con 4 aces), seguita da Lucia Bosetti (13 p.). Domani è in programma la ...

Volley femminile - verso i Mondiali 2018 : l’Italia travolge l’Azerbaijan in amichevole a Sendai - sabato l’esordio iridato : L’Italia prosegue spedita la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le azzurre, che sabato debutteranno contro la Bulgaria, hanno sconfitto l’Azerbaijan per 3-0 (25-21; 25-19; 25-20) nella penultima amichevole di preparazione alla rassegna iridata. A Sendai, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno disputato una buona partita, controllando le ...

Volley - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia la prossima partita? Sfida alla Serbia : data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia si sta avvicinando a grandi passi alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Dopo aver conquistato sette vittorie nelle prime otto partite giocate, la nostra Nazionale si lancia a grandi passi verso la Final Six che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre: gli azzurri se la dovranno vedere prima con la Serbia nel match d’esordio, poi osserveranno un giorno di riposo e torneranno in campo ...

Volley - Mondiali 2018 : il regolamento della terza fase - come ci si qualifica in semifinale? : La terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre, tre giorni di grande pallavolo nel capoluogo piemontese con due partite al giorno (ore 17.00 e ore 20.30, che diventano 21.15 con l’Italia in campo) che ci sveleranno i nomi delle quattro squadre che sabato 29 settembre giocheranno le semifinali. Le migliori sei Nazionali del Pianeta sono rimaste in corsa, pronte a darsi ...

Volley - Mondiali 2018 : Final Six - che lo spettacolo abbia inizio! Che lotta a Torino - sei sorelle per il trionfo : USA e Russia favorite - l’Italia sogna : Lo spettacolo della Final Six sta per iniziare ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la rassegna iridata entra nel vivo e ora ogni partita avrà un peso specifico enorme: le sei squadre rimaste in corsa si sfideranno per inseguire le semiFinali, il Pala Alpitour di Torino sarà il palcoscenico ideale di questo grandissimo show e sarà la cornice perfetta per premiare i Campioni del Mondo. Si riparte mercoledì 26 settembre, tre giorni riservata alla ...

Volley - Mondiali 2018 : il pagellone degli azzurri. Zaytsev Imperatore - Juantorena Pantera demoniaca - Giannelli mani di fata. Centrali e Maruotti sorprese : L’Italia si sta lanciando con grande entusiasmo verso la terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, la nostra Nazionale è tra le sei grandi del Pianeta e ora affronterà Serbia e Polonia per un posto in semifinale. Gli azzurri hanno vinto sette partite sulle otto disputate nelle ultime due settimane, in attesa di tornare in campo al Pala Alpitour di Torino è arrivato il momento di dare i voti agli azzurri. IVAN Zaytsev: 9. Il quinto ...