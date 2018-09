Mondiali ciclismo 2018 | Moscon ammette | “il capitano resta Vincenzo Nibali | il suo

Mondiali di ciclismo - Davide Cassani : ‘Aru? Sarebbe stato un errore insistere’ : La discussa presenza di Fabio Aru [VIDEO] nella nazionale azzurra per i Mondiali di ciclismo di Innsbruck si è risolta con il passo indietro dello scalatore sardo. Le ultime corse, dalla Vuelta Espana al Memorial Pantani, non hanno dato segnali confortanti ad Aru, che sabato scorso è arrivato penultimo nella gara intitolata al Pirata. Il corridore della UAE ha così preso la decisione di rinunciare al suo posto in squadra, sollevando il ...

Ciclismo - Mondiali 2018 oggi : programma - orari e tv di martedì 25 settembre. Tutti gli italiani in gara : Terza giornata per il Mondiale di Ciclismo su strada in quel di Innsbruck, la seconda dedicata alle prove contro il tempo per quanto riguarda le nazionali. oggi il programma prevede le cronometro per gli juniores al maschile e le senior al femminile. Andiamo a scoprire gli orari ed il palinsesto tv di martedì 25 settembre, con Tutti gli italiani in gara. martedì 25 settembre Ore 10.10 cronometro individuale juniores maschile (Samuele Manfredi

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati ed i partecipanti di tutte le nazionali. La startlist completa : Una settimana alla gara più attesa dell'anno: domenica 30 settembre al via da Innsbruck la prova in linea maschile del Mondiale di Ciclismo 2018. Andiamo a scoprire i convocati e i partecipanti di tutte le nazionali nella startlist completa. C'è davvero il meglio a livello internazionale: dal campione uscente Peter Sagan passando per Alejandro Valverde e Julian Alaphilippe. Ovviamente ci sono gli otto azzurri: capitano Vincenzo

Ciclismo - Mondiali 2018 : cronometro élite femminile. Annemiek Van Vleuten a caccia del bis - Elisa Longo Borghini ed Elena Pirrone ci provano : Domani si svolgerà la cronometro élite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le migliori atlete del mondo si sfideranno contro il tempo su un percorso di 27,8 km da Wattens a Innsbruck per la conquista della maglia iridata. Lo scorso anno l'Olanda salì sui primi due gradini del podio e anche domani l'epilogo potrebbe essere lo stesso. Andiamo quindi a scoprire il percorso e le favorite della cronometro élite

Mondiali ciclismo 2018 - Affini incassa il 4° posto nella crono U23 : “a questi livelli ci può stare” : nella crono uomini U23 ai Mondiali di Innsbruck, l’azzurro non ha rimpianti per un piazzamento di grande valore “Ci sono giornate come quella degli Europei, e giornate come oggi che non riesci a fare quello che volevi“. Risponde in questo modo alle domande della stampa Edoardo Affini, che ha appena perso la medaglia di bronzo per sei secondi nel mondiale crono Under 23. La prende con stile, il 22enne mantovano, già ...

Medagliere Mondiali ciclismo 2018 : Danimarca al comando : Sono partiti i Mondiali di ciclismo su strada di Innsbruck, in Austria: le prime cronometro individuali hanno premiato Danimarca ed Olanda, ma gioisce anche l’Italia con l’argento di Camilla Alessio nella prova femminile delle juniores. In calendario 10 prove, 5 a cronometro e 5 in linea, con sei titoli maschili e quattro femminili. Di seguito il Medagliere completo della ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Edoardo Affini giù dal podio per sei secondi nella cronometro Under23. Storica doppietta per il danese Mikkel Bjerg : Sfuma di un soffio la medaglia per Edoardo Affini nella cronometro Under23 dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Il 22enne mantovano ha chiuso in quarta posizione con un ritardo di 44.48 dal danese Mikkel Bjerg, che difende il titolo. L’azzurro non riesce a salire sul podio iridato per soli sei secondi, visto che l’altro danese Mathias Norsgaard Jorgensen si prende il bronzo a 38.30, l’argento va invece al belga Brent van Moer a ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro Under23 - Leonardo Affini quarto. Domina Mikkel Bjerg - bene anche Matteo Sobrero - nono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali 2018 di Ciclismo: ad Innsbruck, dopo le cronometro a squadre di ieri e la cronometro individuale femminile juniores di questa mattina, oggi pomeriggio tocca alla prova individuale maschile Under23, che vedrà al via 71 atleti, tra i quali i nostri Edoardo Affini, Alexander Konychev e Matteo Sobrero. La prova si svolgerà sulla distanza di 27.7 km, con un solo intermedio dopo 18.1 km

Mondiali ciclismo 2018 – Cronometro maschile Under23 : Affini si becca la medaglia di legno - Bjerg è d’oro : Edoardo Affini non va a medaglia per un soffio nella Cronometro individuale Under23 dei Mondiali di Ciclismo 2018, l’oro a Mikkel Bjerg Il danese Mikkel Bjerg, con il tempo di 32’31” ed una velocità di media di 51,111 km/h, ha vinto la medaglia d’oro nella prova della Cronometro individuale maschile Under23. Bjerg era campione in carica, suo era stato infatti il titolo nel 2017 ai campionati del mondo di Bergen. Nella seconda ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro Under23 - Leonardo Affini terzo all'intermedio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali 2018 di Ciclismo: ad Innsbruck, dopo le cronometro a squadre di ieri e la cronometro individuale femminile juniores di questa mattina, oggi pomeriggio tocca alla prova individuale maschile Under23, che vedrà al via 71 atleti, tra i quali i nostri Edoardo Affini, Alexander Konychev e Matteo Sobrero. La prova si svolgerà sulla distanza di 27.7 km, con un solo intermedio dopo 18.1 km

Ciclismo - Mondiali 2018 : Tom Dumoulin uomo da battere nella cronometro individuale. Rohan Dennis l'unico in grado di rubargli lo scettro : Mercoledì 26 settembre andrà in scena la prova a cronometro élite maschile valida per i Mondiali 2018 di Ciclismo su strada. I professionisti della corsa contro il tempo si sfideranno su uno scenario veramente arduo e lungo oltre 52 km; sul traguardo di Innsbruck (Austria) prevarrà chi possiede grandi doti di passista con ottime abilità di scalatore allo stesso tempo. Andiamo a scoprire il percorso ed i favoriti della cronometro maschile

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro Under23 - Leonardo Affini a caccia del podio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali 2018 di Ciclismo: ad Innsbruck, dopo le cronometro a squadre di ieri e la cronometro individuale femminile juniores di questa mattina, oggi pomeriggio tocca alla prova individuale maschile Under23, che vedrà al via 71 atleti, tra i quali i nostri Edoardo Affini, Alexander Konychev e Matteo Sobrero. La prova si svolgerà sulla distanza di 27.7 km, con un solo intermedio dopo 18.1 km

Mondiali ciclismo 2018 – Camilla Alessio d’argento - la gioia dell’azzurra : “non ero nemmeno sicura di fare questa crono” : Tutta la gioia di Camilla Alessio dopo l’argento nella cronometro individuale femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018 Camilla Alessio sprizza gioia da tutti i pori per la splendida medaglia d’argento conquistata nel mondiale della cronometro juniores. Stenta ancora a crederci. Il suo obiettivo era la Top Ten e alla fine si ritrova sul secondo gradino del podio battuta solo dall’olandese Rozemarijn ...