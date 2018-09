Molestie | Bill Cosby condannato a 3 anni e 10 mesi

ilgiornale

(Di martedì 25 settembre 2018) L'attore americanoè statoa tree diecidi carcere per violenza sessuale. La pena, come annunciato da un tribunale della Pennsylvania, dovrà essere scontata in isolamento. Al pronunciamento della sentenza, l'attore, 81, ritenuto colpevole ad aprile, non ha reagito.ll giudice Steven O'Neill ha definitoun "violento predatore sessuale". La condanna riguarda il caso di Andrea Constand: l'attore era stato ritenuto colpevole di aver drogato e stuprato nel 2004 la trentenne e responsabile della squadra femminile di basket della Temple University. L'attore sarà iscritto come "predatore sessuale violento" nel registro dei criminali sessuali, i suoi spostamenti dovranno essere notificati e dovrà essere sottoposto a trattamenti psichiatrici. I pubblici ministeri avevano chiesto da 5 a 10di carcere.