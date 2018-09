Miss Italia 2018 | foto osè Atteso il verdetto per la vincitrice Carlotta Maggiorana

Miss Italia 2018 - Carlotta Maggiorana e gli scatti osè : ‘Foto rubate - mi tengo la corona’ : A meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, può star tranquilla: nessuno le toccherà la corona. La giovane, infatti, a poche ore dall’incoronazione come più bella d’Italia si è vista la terra tremare sotto i piedi dopo la pubblicazione di foto provocanti pubblicate dal settimanale Oggi. Era il 2015 e le foto la ritraggono durante il backstage di un servizio girato a San Felice Circeo ...

La mamma più bella d'Italia è di Marcianise. Tutte le Miss elette : Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato , le iscrizioni sono gratuite, , possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300. da sinistra, Rosa Paglia , vincitrice ...

Manila Nazzaro - la ex Miss Italia : “Oggi tutte rifatte a 20 anni. A noi concedevano solo mascara e lucido trasparente” : Miss Italia ha provato con gli anni a cambiare pelle apportando modifiche al regolamento per stare al passo con i tempi. Carlotta Maggiorana, ultima vincitrice, è sposata e già lavorava come attrice. Non solo, le sue foto di nudo hanno iniziato a circolare in rete rischiando anche la perdita del titolo. Sono cambiati i tempi, la pensa così anche Manila Nazzaro che reginetta di bellezza lo è stata nel 1999 quando il concorso dei Mirigliani ...

La ragazzina più bella d’Italia : 14 anni - Miss Teenager 2018 è Roxana Chirita. Come Simona Ventura e Claudia Gerini : Roxana Chirita è Miss Teenager Original 2018. La kermesse di bellezza è tornata da qualche anno: il concorso si era interrotto nel 2009 a causa della morte del suo ideatore Nunzio Lusso, e ha riaperto i battenti nel 2016. Rivolto alle ragazze che hanno meno di 21 anni, il concorso si svolge annualmente dal 1964 e ha contribuito a lanciare la carriera di numerosi personaggi dello spettacolo italiano. A vincere un’edizione di Miss Teenager ...

Miss Italia - Manila Nazzaro : ‘Caterina Balivo? Mai legato con lei - è stata più fortunata di me’ : Manila Nazzaro e Caterina Balivo amiche? “In verità no”. A dirlo è la stessa ex Miss Italia 1999, che – intervistata dal Corriere Adriatico – ritorna con la mente ai giorni del concorso di bellezza, quando si trovò a competere con la Balivo, che si classificò terza. La Nazzaro, in seguito vista anche a I fatti vostri e ora speaker a Radio Zeta, parla del loro rapporto praticamente inesistente: Durante il concorso non ...

Manila Nazzaro - Miss Italia nel 1999 : «Noi al naturale - oggi ritoccate già a 20 anni» : di Marco Castoro Manila Nazzaro è stata Miss Italia nel 1999. Ha vinto un'edizione del concorso in cui era presente anche Caterina Balivo, finita terza. Dopo la corona e la fascia ha presentato per ...

Miss Italia 2018 – Ore d’ansia per Carlotta Maggiorana : la reginetta rischia la squalifica per le foto hot - presto il verdetto : Miss Italia 2018 rischia la corona: a Carlotta Maggiorana potrebbe essere tolto il titolo di ‘più bella d’Italia’ per le foto hot pubblicate dalla rivista ‘Oggi’ “C’è una comMissione di garanzia che si occupa della vicenda. Stiamo aspettando di avere tutti gli elementi e martedì gli avvocati della comMissione comunicheranno se ci sia stata o no la violazione del regolamento. Ricordo che le fotografie risalgono ...

Francesco Facchinetti/ Grande successo al timone di Miss Italia 2018 (Che tempo che fa) : Questa sera, domenica 23 settembre, Francesco Facchinetti sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di Che tempo che fa insieme a Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Carlotta Maggiorana/ Miss Italia 2018 : “Mi piacerebbe fare un film con Meryl Streep” (Che tempo che fa) : Carlotta Maggiorana, neo-eletta Miss Italia 2018, siederà al tavolo di Che tempo che fa durante la prima puntata in onda questa sera, domenica 23 settembre, su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:49:00 GMT)

Missione Mercurio - Italia 1/ Trama e cast del film di Paul Ziller (22 settembre 2018) : Missione Mercurio, il film di fantascienza in onda su Italia 1 oggi, sabato 22 settembre 2018. Nel cast: Kirk Acevedo, Diane Farr, Far Krowchuck, Jessica Parker Kennedy. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 17:20:00 GMT)

