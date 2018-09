Minorenne confessa omicidio sedicenne

Sedicenne trovato morto in un pozzo - amico Minorenne confessa l’omicidio : La vittima era scomparsa da casa il 127 settembre scorso; nei giorni scorsi il suo scooter trovato nascosto sotto delle foglie secche. Sul cadavere il segno di un colpo di pistola

Giuseppe Balboni trovato morto in un pozzo a 16 anni : Minorenne confessa l'omicidio : Giuseppe Balboni, il ragazzo di 16 anni scomparso lo scorso 17 settembre nel modenese, è stato ritrovato morto in un pozzo. Un minorenne ha confessato nel corso di un interrogatorio...