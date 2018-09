Minniti boccia il dl Salvini | Due mele avvelenate sulla convivenza È decreto

huffingtonpost

(Di martedì 25 settembre 2018) Altro chesicurezza. Per Marco, quello approvato ieri in Consiglio dei Ministri, "passerà alla storia comeinsicurezza". Secondo l'ex ministro dell'Interno, intervenuto alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, nel testo fortemente voluto dal suo successore si nascondono infatti "due".La prima "è la cancellazione dei permessi umanitari, una via che consentiva un percorso di integrazione. Così si producono marginalità e clandestinità, che spesso portano a un aumento della propensione a delinquere". La seconda, continua, "è il depotenziamento degli Sprar, che è catastrofico. Insieme alla cancellazione delper le periferie sicure, ci dice che abbiamo accantonato la via dell'integrazione"."Altri paesi hanno fatto in anni passati come sta facendo l'Italia - spiega l'ex titolare ...