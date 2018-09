Milano : Area C - a ottobre scattano nuove regole per veicoli merci pesanti (2) : (AdnKronos) - Dal primo gennaio 2019 i residenti disporranno di 40 ingressi gratuiti che avranno validità fino al 30 settembre 2019; successivamente a questa data o terminati i 40 ingressi non potranno più accedere alla Ztl e circolare all’interno di essa. Un’altra novità riguarda le associazioni di

Milano : Area C - a ottobre scattano nuove regole per veicoli merci pesanti (3) : (AdnKronos) - Non potranno entrare nella Ztl i taxi e gli Ncc con motorizzazioni diesel fino a euro 3; i veicoli trasporto cose e persone da euro 0 a euro 4 e autobus M2 ed M3 euro 3 diesel con Fap dovranno verificare la possibilità di accedere in base al valore emissivo espresso sulla carta di circ

Milano : in area Mind un milione di presenze dal 2016 (2) : (AdnKronos) - Complessivamente sono stati 68 gli eventi aperti al pubblico, a cui ne vanno aggiunti altri 50 organizzati da privati con l’ingresso a invito. L’area è stata aperta al pubblico nelle prime due estati nei fine settimana e nel 2018 nei giorni in cui erano programmati gli eventi. Il 50% d

Milano : in area Mind un milione di presenze dal 2016 : Milano, 24 set. (AdnKronos) - In tre stagioni Mind, l'area che a Milano ha ospitato l'esposizione universale del 2015, ha registrato un milione di presenze. Iniziative e concerti che hanno visto l'affluenza di 500mila persone nelle prime stagioni e di altre 500 nel 2018. La musica è stata la grande

Milano - LeU e M5S contro il trasferimento dell’Università nell’area Expo. Paragone : “Così città amputata” : Liberi e Uguali presenterà due interrogazioni parlamentari, alla Camera e al Senato, per chiedere di fare chiarezza sul progetto di trasferimento delle facoltà scientifiche dell’Università statale di Milano nell’area che ha ospitato Expo, il parco tecnologico battezzato Mind. Lo ha annunciato Francesco Laforgia, senatore di LeU, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, promossa insieme al ...

Milano. Pulita l’area verde di via Costantino Baroni dall’insediamento abusivo : Sono conclusi i lavori di abbattimento delle baracche in legno abusive sulle sponde del Lambro in via Costantino Baroni. Sono

Milano - quindicenne precipita in una condotta di areazione - muore dopo volo di 25 metri : Gioco tra ragazzi finisce in tragedia in un centro commerciale di Sesto San Giovanni. Avevano raggiunto il tetto e stavano scappando dopo essere stati scoperti dai vigilantes. Per recuperarlo nella conduttura sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo alpino-speleologico

Milano - quindicenne precipita in una condotta di areazione - muore dopo volo 25 metri : Gioco tra ragazzi finisce in tragedia di un centro commerciale di Sesto San Giovanni. Avevano raggiunto il tetto e stavano scappando dopo essere stati scoperti dai vigilantes

Imagine Dragons in concerto a Milano/ 60 mila persone all’Area Expo : scaletta e orari : Questa sera, giovedì 6 settembre, saranno gli Imagine Dragons a incendiare l'Area Expo. Alle 21 inizierà il concerto, ecco la scaletta e gli orari(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:27:00 GMT)

Area C - Area B - rincari Atm. A Milano scoppia la guerra dei trasporti : I bolidi della Formula 1 fanno il loro ingresso in città, alla Darsena, e la Milano di Beppe Sala torna sulle prime pagine dei giornali di mezzo mondo, come ai tempi di Expo. Peccato però che la città del commercio e della logistica, coi furgoni diesel, sia costretta ai margini grazie ad Area B, l'ultima prematura invenzione delle sirene ...

Area Expo Eventi. Dal 6 all’8 settembre il Milano Rocks : Appuntamento con il Milano Rocks dal 6 all’8 settembre presso l’Area Expo Eventi. Da giovedì 6 a sabato 8 settembre presso

Dal 21-1-2019 tutta Milano sarà Area B - Ztl a basse emissioni : Milano, 2 ago., askanews, - La Giunta comunale di Milano ha approvato oggi l'introduzione di Area B, zona a traffico limitato e a basse emissioni inquinanti vasta quasi quanto i confini della città, ...

Smog - a Milano nasce Area B : stop alle auto più inquinanti a partire da gennaio 2019 : La nuova zona a bassa emissione corrisponde al 72 per cento del territorio cittadino e sarà presidiata da 185 telecamere. Per i trasgressori 80 euro di multa