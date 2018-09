Milan addio debiti | patrimonio risanato

Milan - Umberto Gandini verso il ritorno : pronto a dare l’addio alla Roma : Umberto Gandini lascerà la Roma per accasarsi nuovamente al Milan, si occuperà dei rapporti con l’UEFA Umberto Gandini è pronto al ritorno al Milan. Il dirigente sta per rescindere il proprio contratto con la Roma per tornare in rossonero. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, Gandini si occuperà dei rapporti del club meneghino con l’UEFA, sopratutto in chiave Fair Play finanziario. La trattativa tra Gandini ed il ...

L'addio a Inge Feltrinelli - Sala : «A Milano ha riservato il meglio di sé» : stata allestita nella Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la camera ardente di Inge Feltrinelli, ultima regina dell'editoria internazionale scomparsa giovedì all'età di 87 anni . ...

Pirlo : 'Stupito dall'addio di Bonucci al Milan. Pogba può tornare alla Juve Dybala? Se si allenasse come Ronaldo...' : Allegri lo mette tra i primi tecnici al mondo? 'E' uno dei migliori, con la Juve ha fatto molto bene e vinto tanto: gli manca solo la ciliegina della Champions. E' cresciuto rispetto al primo anno in ...

Milan - Emery non commenta il possibile addio di Gazidis all’Arsenal : Una Emery in conferenza stampa è stato stuzzicato sul tema Ivan Gazidis, attuale amministratore delegato dell’Arsenal. L’Ad potrebbe lasciare Londra per trasferirsi a Milano e ricoprire lo stesso ruolo al Milan. “Ogni volta che parliamo, parliamo delle nostre prestazioni, delle nostre idee, della nostra crescita, non di futuro. Penso sia una domanda che dovete fare direttamente a lui. Ogni chiacchierata con lui riguarda ...

Carlo Pellegatti - addio alla telecronache/ Video - 35 anni di Milan : il tributo dei colleghi : Carlo Pellegatti si ritira, Video: passa il testimone con gli ultimi soprannomi dei nuovi acquisti del Milan dopo una carriera lunga 35 anni uno dei giornalisti più amati dal pubblico(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Calciomercato Milan - Lo strano caso di Alen Halilovic! Appena arrivato è già pronto all'addio : ecco il motivo : Calciomercato Milan, Alen Halilovic pronto a dire addio? Appena arrivato il croato è già con le valigie in mano: Gattuso sembra averlo scartato definitivamente--Doveva essere il nuovo fenomeno del calcio croato, il Barcellona si era innamorato di lui tanto da volerne fare ‘l’erede di Messi’, ma le virgolette sono d’obbligo e forse non rendono nemmeno l’idea. Alen Halilovic non ha di certo rispettato le attese durante la sua carriera: il giovane ...

Milan - in un solo giorno addio a Locatelli - Antonelli e Andre Silva : Fuori uno, fuori due e fuori tre. Quella di oggi, per il Milan , è la giornata delle partenze: roba da comitiva... La società rossonera ha infatti annunciato che Locatelli firmerà per il Sassuolo , ...

Sassuolo-Locatelli - è fatta : affare da 12 milioni complessivi. Dal gol alla Juve all'addio al Milan : Fumata bianca per Manuel Locatelli al Sassuolo. Il centrocampista classe '98 dopo giorni di incontri e trattative ha finalmente trovato l'accordo con i neroverdi e si trasferirà in Emilia alla corte ...

Milan - l'addio di Antonelli : 'Ho rescisso - sempre grato a Galliani. Maldini e Leonardo - in bocca al lupo' : Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo....FORZA LOTTA VINCERAI NON TI LASCEREMO MAI. Con affetto e stima. ...