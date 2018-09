Migranti Salvini | Cgil | Ennesima risposta sbagliata a un tema che viene affrontato

Migranti - Salvini : 'Non credo che Mattarella si metterà di traverso sul decreto' : 'Non penso proprio'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Radio a chi gli chiedeva se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella possa mettersi di ...

Gino Strada contro il dl Salvini : "È un atto di guerra contro i Migranti : "Il più recente atto di guerra contro i migranti che sono i mostri del momento". Così Gino Strada definisce il decreto immigrazione e sicurezza voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini."Non è il primo atto di guerra, una guerra iniziata dalla politica, non dagli italiani. A un certo punto il ministro Minniti ha dichiarato guerra ai migranti, in subordine anche alle organizzazioni umanitarie che cercano di salvare ...

"Il decreto sui Migranti non è una cattiva mossa". Stavolta l'Europa non boccia Salvini : L'estensione del periodo di detenzione, l'accorciamento dei tempi procedurali ed il fatto che il rifiuto della richiesta d'asilo sia contestuale all'ordine di espulsione. Sono questi, secondo fonti Ue, i punti positivi del pacchetto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che viene giudicato ad un primo esame "non una cattiva mossa". Ovviamente, spiegano le fonti, dobbiamo vedere cosa sarà diventato dopo l'adozione del ...

Ue e vescovi contro Salvini "Allarme per il dl Migranti" : Il dl Migranti è stato presentato. Arriva la stretta voluta da Matteo Salvini sui permessi di soggiorno e viene dato più spazio alle procedure per i rimpatri. Di fatto il dl varato dal ministro degli ...

Salvini la spunta - sì al decreto Migranti : Il decreto Salvini c’è. Il ministro lo annuncia quand’è ancora in corso il Consiglio dei ministri, con uno dei suoi tweet: «Approvato all’unanimità». È forse il punto che più gli sta a cuore, perché non era scontato che i Cinque Stelle digerissero questa gran svolta securitaria. E non è detto che non ci siano sorprese nel percorso parlamentare, sem...

Migranti - ok al decreto. Salvini : «Niente asilo se c'è una condanna» : Il testo definitivo non c'è ancora. Dopo le modifiche, la trattativa all'interno del governo resta aperta su alcuni dettagli. Il decreto Salvini passa all'unanimità in Cdm,...

Migranti - Salvini : "I richiedenti asilo che delinquono saranno rispediti a casa loro" : Matteo Salvini è stato il protagonista assoluto della seconda puntata di Quarta Repubblica su Rete4. Il Ministro dell'Interno, che in questi giorni ha un bel da fare tra la legge di bilancio, il decreto Immigrazione e il decreto Sicurezza, ha scelto di andare da Nicola Porro per fare un po' il punto di cosa sta succedendo in questi giorni in Italia, a cominciare proprio dalla questione dell'immigrazione.Savini, illustrando proprio il testo ...

La sparata del comunista : "Il dl Migranti di Salvini? Ritornano le leggi razziali" : Ci si attendeva la sparata e alla fine è arrivata. Puntuale come sempre. Il dl Salvini , o dl Sicurezza, anche conosciuto come dl Migranti, è stato approvato da poche ore dal Consiglio dei ministri ...

Migranti - Salvini : "Taglio dei 35 €?Avremo un miliardo di risparmi" : "Vogliamo arrivare a una media Europea, tagliando una parte di questi 35 euro e garantendo tutti i servizi essenziali con una cifra di molto inferiore che penso possa arrivare intorno ai 20-22 euro al massimo Segui su affaritaliani.it

APPROVATO DECRETO SALVINI SU SICUREZZA E Migranti/ Ultime notizie - Refugees Welcome : "misure preoccupanti" : DECRETO SICUREZZA-immigrazione APPROVATO in Cdm/ Ultime notizie, il ministro dell'Interno SALVINI soddisfatto: 'Per rendere l'Italia più sicura'.

Svelate le misure del dl Salvini : ecco tutte le norme su Migranti e sicurezza : ecco il dl Salvini. Il consiglio dei ministri lo ha approvato all'unanimità e presto il Parlamento sarà chiamato a trasformare in legge il contenuto dei decreti su cui il Viminale ha lavorato per mesi.Già nei giorni scorsi erano emersi alcune indiscrezioni sui contenuti dei due documenti, poi accorpati ad uno solo poco prima dell'arrivo in cdm. Ma ecco tutte le novità in tema di sicurezza e immigrazione che tanto fanno esultare il leader della ...

Decreto sicurezza - ok cdm : stretta su Migranti e case occupate. Salvini : via tutti i campi rom LIVE : Ok del Consiglio dei ministri al dl Salvini, il provvedimento unico che accorpa i due decreti su sicurezza e immigrazione a cui da settimane lavora il responsabile del Viminale. Il testo...