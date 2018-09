Migranti | manca via libera al rimpatrio | 45 tunisini fermi a Palermo

Migranti - stop al rimpatrio di 45 tunisini : manca l'autorizzazione : Quarantacinque tunisini, che dovevano essere rimpatriati da Palermo a Tunisi, sono rimasti in Italia perché l'autorizzazione al rimpatrio dalla Tunisia non sarebbe arrivata. I Migranti erano stati ...

Migranti : Guterres - manca approccio Ue : ANSA, - NEW YORK, 20 SET - "Il razzismo contro Migranti e rifugiati e' un problema generalizzato, l'Italia e' vulnerabile per la sua posizione nel Mediterraneo e deve rispettare i suoi obblighi, ma ...

Rimpatrio Migranti mancato - sindacato polizia : 'La gestione degli irregolari è un fallimento' : L'aereo non parte e i 15 clandestini diretti in Tunisia vengono rilasciati. Sarebbero dovuti partire dall'aeroporto romano di Fiumicino ma un guasto al velivolo ha impedito il Rimpatrio . "Ci è ...

Migranti - Seehofer : chiuso l'accordo con l'Italia - mancano solo le firme : «Italia e Germania hanno raggiunto l'accordo sul respingimento dei Migranti registrati in Italia e fermati al confine tedesco». Lo ha detto il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer, Csu, in un ...

Accordo Italia-Germania sui Migranti. Seehofer annuncia : "Manca solo la firma" : "L'Accordo con l'Italia è concluso. Mancano le due firme di due colleghi italiani e la mia": lo ha annunciato il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, stamane al Bundestag a proposito dell'Accordo sul respingimento dei migranti registrati in Italia e fermati al confine tedesco.Lunedì Seehofer aveva reso noto che per l'approvazione finale del testo manca soltanto la firma di Matteo Salvini. Da parte sua, il titolare del ...

Brexit - gli agricoltori potranno reclutare 2.500 Migranti all'anno : «È il piano del governo per arginare la mancanza di lavoratori ... : Il ministro dell'Interno Sajid Javid ha affermato: 'Gli agricoltori britannici sono vitali per l'economia del Regno Unito e il governo cercherà di sostenerli in ogni modo possibile. Questo progetto ...

Salvini litiga anche con Fazio dopo il tweet del conduttore sui Migranti : "Ci mancava lui" : Citando Sofocle Fabio Fazio interviene con un tweet sul caso della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania da lunedì...

I netturbini mancano - a Napoli spazzano le strade i Migranti : Si possono spazzare via i pregiudizi? A quanto pare sì. Negli ultimi mesi in alcuni quartieri di Napoli un gruppo di migranti si sono inventati un modo etico per guadagnare legalmente qualche ...

Migranti - la Ong Aquarius accusa : «Manca un porto sicuro - 5 navi hanno ignorato i profughi alla deriva» : Soccorsi ignorati dalle navi e la Aquarius sempre più sola, in queste ore diretta verso le coste europee con a bordo 141 Migranti tratti in salvo al largo della Libia dove «non vengono...

Mancanza fondi per Migranti : il Sindaco di Riace inizia il digiuno per protesta : Fase legata a ingiustificabili ritardi anche voluti da una politica ostile che vuole costringere alla chiusura un progetto di accoglienza divenuto noto in tutta Europa e che ha permesso di invertire ...