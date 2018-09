Migranti | Macron | Crisi politica tra Italia e Europa

Aquarius 2 - accordo tra Francia - Spagna - Portogallo e Germania per accogliere i 58. Macron : “Crisi Italia-Ue sui Migranti” : Il Portogallo accoglierà 10 migranti a bordo dell’Aquarius 2. È Lisbona, stando ai media francese, ad annunciare un accordo con la Francia e la Spagna per l’accoglienza delle persone a bordo della nave. Malta invece recupererà i migranti ma non parteciperà alla ripartizione. La decisione è stata presa assieme a Parigi e Madrid. Un accordo, spiega il ministero dell’Interno di Lisbona, “è stata presa in modo solidale e concertato con ...

Macron : crisi Italia-Europa sui Migranti : 22.06 Affondo del presidente francese Macron contro la politica italiana in tema di migranti. "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa", ha detto l'inquilino dell'Eliseo a margine dell'assemblea generale dell'Onu. "L'Italia -ha affermato Macron- ha scelto di non seguire più le leggi internazionali e in particolare quelle umanitarie del mare, secondo cui quando una nave è in una situazione umanitaria va nel porto più vicino".

Feltri senza freni contro Macron e Migranti. E Striscia trasmette i fuorionda : ... "Io non ce la faccio, ride,, no ragazzi non potete farci questo e dai, vi rendete conto? E' talmente ubriaco che non riesce a parlare un po' di politica. Cioè…Dice delle cose…tipo da libro ...

Aquarius - anche Macron dice no. Ecco dove vanno i Migranti oggi : La Francia «dice no» e invoca una «una soluzione europea». La Commissione si sfila perché «non è impegnata la sua responsabilità». Roma mantiene i porti sbarrati e accusa Parigi di ipocrisia. Il ...

Migranti - Macron mette l’Italia all’angolo : «Via da Schengen chi non vuole Frontex» : Il presidente francese: bisogna rafforzare la guardia di frontiera e cambiare Dublino. Il freno di Roma

Migranti - Macron mette l’Italia all’angolo : “Via da Schengen chi non vuole Frontex” : «Quelli che ci spiegano che l’Europa non è capace di mettersi d’accordo, sono gli stessi che creano le crisi e le tensioni». È finito da poco il summit di Salisburgo dedicato a Brexit e immigrazione ed Emmanuel Macron mette nel suo caricatore un paio cartucce. Quindi aggiusta la mira: prima verso i Paesi di Visegrad, poi punta dritto verso l’Italia...

Migranti - Macron mette l'Italia all'angolo : "Via da Schengen chi non vuole Frontex" : Il capo dell'Eliseo ripete che quella in corso nel Mediterraneo Centrale non è una crisi migratoria, ma una 'crisi politica' legata alla 'sensibilità italiana'. Anche perché i numeri dicono che i ...

Migranti - VERTICE UE A SALISBURGO : CONTE “RESTANO DISTANZE”/ Macron - “Paesi contro Frontex? Fuori da Schengen” : SALISBURGO, VERTICE UE sui MIGRANTI mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier CONTE "più tardiamo più rimaniamo in difficoltà". Macron attacca i populisti(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:27:00 GMT)

Ora sui Migranti Macron la pensa un po' come i sovranisti austriaci : , Afp, Sebastian Kurz Dal canto suo Macron ha insistito sulla necessità di 'portare avanti la politica dei rimpatri per quanti vengono intercettati in situazione irregolare e non hanno le carte in ...

Migranti - Kurz “summit Ue-Africa a dicembre”/ Salvini e Macron ‘vicini‘ : “obiettivo non far partire barconi” : Kurz annuncia summit Europa-Africa a dicembre sul tema Migranti: "obiettivo non far partire i barconi". Macron "stretta su espulsioni di irregolari", Salvini "vicino" a Francia?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:59:00 GMT)

Roberto Saviano - “Salvini e Macron sono contro la solidarietà”/ Migranti - “il Ministro va fermato subito” : Roberto Saviano contro Macron e Salvini: "Francia e Italia contro la solidarietà dei Migranti, l'Europa va cambiata”. Nuovo attacca al Ministro degli Interni: "va fermato subito"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:46:00 GMT)

Libia - scatta tregua a Tripoli - Onu "gela" Macron/ Ultime notizie - Migranti spostati in centri di detenzione : Libia, Governo: "Conferenza di pace in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:07:00 GMT)

Salvini : “40mila Migranti respinti dalla Francia - Macron stia Zitto” : Salvini: “40mila Migranti respinti dalla Francia, Macron stia Zitto” Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l’Italia dall’anno scorso,… L'articolo Salvini: “40mila Migranti respinti dalla Francia, Macron stia Zitto” proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - prosegue lo scontro tra Salvini e Macron : Nuovo capitolo della polemica tra Emmanuel Macron e Matteo Salvini. Il presidente francese contrattacca e accusa il ministro dell'Interno di essere un "demagogo nazionalista". "Vogliono prendere l'...