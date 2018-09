Migranti | Francia chiude i porti ai 58 naufraghi a bordo di Aquarius En Marche disse

Migranti Aquarius - la Francia dice no allo sbarco : «Il porto più vicino non è Marsiglia» : Secondo il ministro francese dell’Economia, la nave umanitaria «deve attraccare nel porto più vicino (...) Non a Marsiglia». Intanto Panama ha revocato la bandiera, su segnalazione delle autorità italiane

Aquarius - la Francia dice no : porto di Marsiglia chiuso per i 58 Migranti : La Francia non apre il porto di Marsiglia alla nave Aquarius . 'Per ora, la Francia dice no', ha risposto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc. La richiesta di approdare a Marsiglia era stata lanciata dall stessa Ong Sos Méditerranée , responsabile della Aquarius con 58 migranti a bordo. ...

La Francia dice “no” all’attracco dell’Aquarius a Marsiglia : 58 Migranti a bordo : «Per ora, la Francia dice no»: il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, ha risposto così alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell’Ong Sos Mediterranee di aprire il porto di Marsiglia alla nave Aquarius con 58 migranti a bordo. ...

Migranti : la Aquarius fa rotta verso Marsiglia con 58 a bordo - 'Francia li lasci sbarcare' : La nave Aquarius è in rotta verso Marsiglia con 58 Migranti a bordo e intende chiedere alla Francia l'autorizzazione a sbarcare: lo ha riferito l'Ong Sos Mediterranee durante una conferenza stampa. ...

Migranti : scontri tra forze dell'ordine e 'no borders' al confine Italia-Francia : Il passo del Monginevro, dove gruppi pro-Migranti avevano permesso lo scorso aprile il passaggio in Francia di una ventina di rifugiati, è stato di nuovo teatro di uno scontro tra gruppi di estrema ...

Migranti - tensioni confine Italia-Francia : ANSA, - TORINO, 22 SET - tensioni tra anarchici e forze dell'ordine francesi al confine tra Italia e Francia, in Alta Valle di Susa. Un gruppo di antagonisti ha vandalizzato i campi da golf di ...

Migranti - Grandi (Unhcr) : “La Libia non è un paese sicuro. Italia e Francia lavorino a soluzione comune” : “Gli sbarchi devono avvenire nel porto sicuro di salvataggio. Poi la responsabilità deve essere condivisa. No, la Libia non è un paese di sbarco sicuro”. L’alto Commissario Delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, è in visita in Italia dal 12 al 14 settembre. “Come Nazioni Unite siamo stati molte volte sull’orlo di dire ‘non possiamo più lavorare in Libia, troppo pericoloso per i nostri ...

Migranti - Moavero a muso duro : "No imposizioni dalla Francia" : Ma è dal Paese africano, e dalla sua stabilità politica, che dipende la politica migratoria dell'Italia. Ecco perché il Belpaese non può lasciare che ci sia un'escalation di violenza. Né che altri ...