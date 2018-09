Michael Kors compra Versace e un altro gioiello del made in Italy se ne va A quelli che

Michael Kors compra gruppo Versace per 1 - 83 miliardi di euro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Versace - vola via un altro pezzo pregiato di storia italiana. E Michael Kors omaggia Capri cambiando il nome della holding : D'ora in poi Versace farà capo alla holding Capri. Ma non sarà più italiana. La casa di moda passa di mano per 1,83 miliardi di euro. Ad acquistare il designer americano Michael Kors, già proprietario dell'omonimo marchio e del brand Jimmy Choo. "L'accordo definitivo è stato firmato", ha fatto sapere una nota del gruppo americano che avrà la famiglia Versace come socio di minoranza. Nel quadro dell'operazione, la Michael ...

Chi è Michael Kors - lo stilista reso celebre dalla tv : Chi è Michael Kors, lo stilista-imprenditore dietro all'azienda americana che si è comprata Versace? In Italia era un nome relativamente poco conosciuto fino a pochi anni fa, poi le sue borse sono diventate un best seller, in Italia e in tutta Europa. Secondo il Sole 24 Ore il segreto è nel fatto che costano tra i 200 e i 400 euro, ma si acquistano in negozi che paiono quelli delle maison del ...

Versace diventa americana. Michael Kors compra il gruppo per 1 - 83 miliardi : Versace diventa americana. Il gruppo Michael Kors ha infatti annunciato di aver aver siglato un accordo definitivo per rilevare il 100% della società fondata da Gianni Versace. Il prezzo? 1,83 miliardi di euro.Con l'acquisto di Versace, uno dei marchi italiani che più hanno rappresentato la moda italiana a livello internazionale, Michael Kors Limited Holdings cambierà nome in Capri Holdings Limited: "Il nostro nome è ispirato a una destinazione ...

Chi è Michael Kors - l'uomo che ha comprato Versace - : Dopo aver acquistato per un miliardo il brand di scarpe Jimmy Choo, il magnate del mondo della moda arriva in Italia entrando nel capitale dell'azienda creata da Gianni Versace

Michael Kors - chi è il nuovo «signor Versace» : Michael KorsMichael KorsMichael KorsMichael KorsMichael KorsMichael KorsMichael KorsMichael KorsMichael KorsMichael KorsMichael KorsIn Italia è noto soprattutto per le borse, facili da vedere al braccio di un’infinità di donne. Ma negli USA è una vera e propria star. Da 24 ore il nome di Michael Kors troneggia sulle prime pagine dei giornali e il motivo è che, per diventare un polo del lusso in grado di competere con i colossi francesi ...

Michael Kors comprerà Versace per 1 - 83 miliardi di euro : Donatella Versace resterà direttrice creativa, e l'intero gruppo si chiamerà "Capri Holdings Limited" The post Michael Kors comprerà Versace per 1,83 miliardi di euro appeared first on Il Post.