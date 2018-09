Michael Kors acquista il gruppo Versace per 1 | 83 miliardi di euro

Michael Kors compra Versace per 1 - 83 miliardi di euro : Michael Kors annuncia di aver siglato l'accordo definitivo per acquisire tutte le azioni di Gianni Versace Spa per un 1,83 miliardi di euro, circa 2,12 miliardi di dollari.Nella transazione per l'acquisto della società Versace la famiglia riceverà 150 milioni di euro del prezzo di acquisto in azioni di Capri Holdings Limited, il nuovo nome che verrà adottato da Michael Kors Holdings Limited alla chiusura dell'acquisizione. ...

Michael Kors acquista il gruppo Versace per 1 - 83 mld euro : Michael Kors annuncia di aver siglato l'accordo definitivo per acquisire tutte le azioni di Gianni Versace Spa per un 1,83 miliardi di euro, circa 2,12 miliardi di dollari. Nella transazione la ...

Versace - Michael Kors compra il gruppo per 1 - 83 miliardi di euro : Dopo due giorni di rumors, eccola la comunicazione ufficiale. Versace entra a far parte del gruppo Michael Kors con una valutazione 2,12 miliardi di dollari, circa 1,83 miliardi di euro. Ma l'...

Versace all'americana Michael Kors per 2 miliardi : Ora è ufficiale: Versace passa al gruppo di abbigliamento Michael Kors. La società americana ha annunciato ufficialmente di aver siglato l'accordo definitivo per acquisire tutte le azioni della casa ...

Michael Kors comprerà Versace per 1 - 83 miliardi di euro : Donatella Versace resterà direttrice creativa, e l'intero gruppo si chiamerà "Capri Holdings Limited" The post Michael Kors comprerà Versace per 1,83 miliardi di euro appeared first on Il Post.

Michael Kors conquista Versace per 1 - 8 miliardi di euro. Ora i fondi puntano a Trussardi : Il mega-prezzo ha fatto la differenza: Michael Kors ha messo sul piatto la cifra più elevata battendo chi tra i diversi gruppi strategici che stavano guardando il dossier (come l’americana Tapestry, che possiede marchi Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman) e chi come la francese Kering ha invece trattato a lungo. ...

Versace - Michael Kors compra per 1 - 83 miliardi di euro : MILANO - Dopo le indiscrezioni arriva l'ufficialità: Michael Kors ha acquistato il 100% di Gianni Versace per un 1,83 miliardi di euro, circa 2,12 miliardi di dollari. Le due società hanno siglato ...

Michael Kors conquista Versace per 1 - 8 miliardi. Ora i fondi puntano a Trussardi : Il mega-prezzo ha fatto la differenza: Michael Kors ha messo sul piatto la cifra più elevata battendo chi tra i diversi gruppi strategici che stavano guardando il dossier (come l’americana Tapestry, che possiede marchi Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman) e chi come la francese Kering ha invece trattato a lungo. ...

Versace si tinge di stelle e strisce. Il brand acquistato da Michael Kors : Un altro colpo messo a segno da Mr. Michael Kors. La notizia che girava da giorni, riguardante la cessione del marchio Versace al Gruppo Michael Kors Holdings è stata confermata oggi dall’accordo appena stipulato tra i due famosi brand moda. Dopo l’acquisto di Jimmy Choo per 1,2 miliardi di dollari, Michael Kors è pronto a fare il bis con la Maison italiana fondata alla fine degli anni?Settanta, al fine di ampliare la propria scuderia e creare ...

Versace venduta a Michael Kors - ora è ufficiale : in mano agli stranieri l’ennesimo storico marchio italiano : La casa di moda italiana Versace venduta per due miliardi di euro a Michael Kors: è solo l’ultimo di una lunga serie di brand italiani finiti in mano agli stranieri Versace? E’ l’ultimo tassello di una serie di marchi famosi italiani che nella moda è passato in mani straniere. Negli anni, Lvmh, il colosso francese che fa capo a Bernard Arnauld si è assicurato la marchigiana Berluti, Emilio Pucci, Fendi, Loro Piana, Aqua ...

Versace si spoglia del tricolore - passa a Michael Kors : Versace diventa una società straniera. Il gruppo americano di abbigliamento Michael Kors ha raggiunto un'intesa con la società fondata da Gianni Versace per rilevarne il controllo, come anticipato già ...

La Medusa passa agli americani : Versace vende a Michael Kors per due miliardi : Il gruppo Versace diventa americano. Dopo la stretta delle trattative nel fine settimana, ieri sera al termine di una riunione fiume che si è protratta fino a tarda sera sono arrivate le firme. E oggi è atteso l'annuncio: la casa di moda passa a Michael Kors Holdings, gruppo del lusso quotato a Wall Street che un anno fa era salito all’onore delle ...

Versace - chi è Michael Kors : lo stilista-imprenditore che controlla Jimmy Choo : Chi è Michael Kors, lo stilista-imprenditore dietro all'azienda americana che si è comprata Versace? In Italia, il nome di Michael Kors era relativamente poco conosciuto fino a pochi...

Versace in vendita - accordo con Michael Kors : Un altro pezzo pregiato del Made in Italy sta per finire in mani stranieri. Questa volta tocca al marchio Versace, praticamente già venduto per circa 1 miliardo di dollari a Michael Kors che due anni ...