“Mi hai seccato!!” Tina Cipollari e Gemma Galgani | rissa dietro le quinte | panico a

(Di martedì 25 settembre 2018) Show a Uomini e Donne Trono Over oggi 25 settembre 2018. Maria De Filippi ha dovuto fare da ‘vigile’ per cercare di mantenere la calma in studio. La puntata è iniziata con Maria De Filippi costretta a ripartire raccontando della relazione tra Valene David, finita sul nascere. Tra le lacrime di lei e la durezza di lui, Maria De Filippi si è concentrata sulle due grandi protagoniste del suo dating-show:le, infatti, spazio alla coppiae Rocco intenta a discutere animatamente: il corteggiatore della dama di Torino, infatti, è parso molto orientato ad andarsene. “Hai cambiato idea?” ha chiesto la padrona di casa, ma la risposta di Rocco è decisa: “Mi dispiace, ma me ne vado”. Rocco si è detto deciso ad abbandonare la trasmissione televisiva tanto da aver costretto Queen Mary a dichiarare: ...