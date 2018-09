Mi è caduto lo smartphone | come | quando e perché gli italiani rompono il cellulare

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 settembre 2018) Alzi la mano chi non ha mai rotto il. Le proverbiali “mani di pasta frolla” anche quest’estate sono state la prima causa di rottura dei cellulari in Italia. Se ci tenete al vostro nuovo ritrovato tecnologico però guardatevi anche dai selfie, dagli animali domestici e dagli amici maldestri. E soprattutto, se vi piace fare sport, oltre ai polmoni fareste bene a ossigenare la mente lasciando a casa il telefonino. Sono questi i primi dati che emergono dalla relazione sui guasti ai danni dei cellulari secondo iFix-iPhone.com. Quella di iFix è una rete italiana di circa 90 centri di assistenza e riparazione die tablet, che attingendo dal suo database ha stilato la classifica dei guasti accidentali a cui i tecnici hanno dovuto rimediare nel corso dell’estate. Nella relazione si è tenuto conto dell’età dei proprietari, delle cause di rottura ...