Meteo | ultimi aggiornamenti | ipotesi Medicane uragano del Mediterraneo nel mar Ionio

Previsioni Meteo - irruzione di aria fredda del 25-26 Settembre sempre più probabile : gli ultimi aggiornamenti : Previsioni Meteo – I dubbi, benchè legittimi, si riducono in riferimento a una possibile ondata di aria fredda per il corso della prossima settimana. Legittimi, perché la configurazione proposta, oramai in maniera piuttosto unanime da parte di tutti i centri di calcolo, sarebbe più propriamente tipica dei mesi invernali e difficilmente credibile in una fase di fine estate. Invece, l’alta pressione atlantica, quella stessa che sta portando ...

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul “Medicane” in sviluppo sul Tirreno : possibili venti di 80-100 km/h e 200-300mm di pioggia in 48 ore [MAPPE] : 1/14 ...

Allerta Meteo Europa - cresce la preoccupazione per l’Uragano “Helene” : gli ultimi aggiornamenti : Si sta tanto parlando dell’Uragano Helene, in questi ultimi giorni, uno dei due cicloni tropicali che stanno spazzando le latitudini tropicali e subtropicali atlantiche. L’altro è Florence, più possente e che si sta accostando alla costa orientale statunitense. Ci sono altri due cicloni in Atlantico, Isaac e Joyce, ma decisamente meno potenti, tant’è che il primo si configura come tempesta tropicale, il secondo come tempesta ...

Allerta Meteo USA - l’Uragano Florence è sempre più vicino : impatto “catastrofico” sull’east coast tra Giovedì sera e Venerdì mattina - gli ultimi aggiornamenti [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Previsioni Meteo - non solo “Florence” : cresce l’ansia in Europa per l’Uragano “Helene” - gli ultimi aggiornamenti : Previsioni Meteo – Non c’è solo l’Uragano Florence a tenere banco sull’oceano Atlantico: attenzione anche a “Helene”, che non si dirigerà verso gli Stati Uniti d’America e i Caraibi come consuetudine delle tempeste tropicali, ma ha già assunto una traiettoria decisamente insolita, puntando in pieno l’Europa occidentale. E’ ancora troppo presto per capire nel dettaglio se raggiungerà il ...

Meteo : si rinforza l'alta pressione sub-tropicale - ultimi addensamenti al sud - previsioni : Alta pressione africana in rinforzo sul Mediterraneo. Ultime nubi e qualche pioviggine al sud oggi. Meteo / l'alta pressione sub-tropicale è pronta a sferrare il suo ultimo importante attacco...

Previsioni Meteo - l’Uragano Florence ribalta la tendenza di Settembre in Europa : gli ultimi aggiornamenti sono clamorosi! : 1/15 ...

Meteo estremo in Europa : il Regno Unito si prepara ad un aumento dei prezzi alimentari - produzione del grano nel continente più bassa degli ultimi 6 anni : Le condizioni Meteorologiche estreme di quest’anno stanno preparando il terreno per un continuo aumento dei prezzi di alcuni alimenti popolari nei prossimi mesi. Anche se la lunga e calda estate che sta per concludersi è stata ben accetta da coloro che speravano di godersi barbecue e picnic all’aria aperta, il prezzo da pagare, è proprio il caso di dirlo, continuerà a salire. È atteso, infatti, un aumento medio dei prezzi di almeno il 5%, che ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torrenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...

Meteo - ultimi giorni di caldo : arriva il ciclone autunnale : Temperature sopra i 30 gradi soprattutto al Centro-Nord, anche se non mancheranno fenomeni piovosi. Poi nel fine settimana è...

Previsioni Meteo Ferragosto - forte maltempo in tutt’Italia tra Martedì 14 e Mercoledì 15 Agosto : gli ultimi aggiornamenti : 1/7 ...