Mestre | in ospedale per un trauma cranico | dimesso e trovato morto nel piazzale

Mestre : dimesso dall’ospedale - lo trovano morto poco dopo nel piazzale del pronto soccorso : Ignote per il momento le cause del decesso di Daniele Rizzardini, sessantaseienne di Marghera (Venezia) morto domenica notte, poco dopo essere uscito dall’ospedale dell’Angelo di Mestre. Era andato in ospedale perché cadendo aveva battuto la testa e dopo gli esami stava per tornare a casa. Ma è morto nel piazzale antistante il pronto soccorso.Continua a leggere

Astaldi perfeziona cessione 59 - 4% concessionaria nuovo ospedale Mestre : Astaldi ha perfezionato la cessione di una quota pari al 59,4% di Veneta Sanitaria Finanziaria di Progetto, concessionaria dell'ospedale dell'Angelo di Venezia-Mestre, in Italia, noto anche come nuovo ...