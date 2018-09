Messina | lotta ad artrite reumatoide e spondiloartrite | al Policlinico di Messina visite

meteoweb.eu

(Di martedì 25 settembre 2018)e spondilosono malattie autoimmuni che colpiscono le piccole articolazioni e la colonna vertebrale. Si manifestano con rossore, tumefazione delle parti e particolare rigidità dei movimenti nelle prime ore del mattino. In Italia e in Sicilia non esiste ancora uno studio ragionato sull’incidenza di queste patologie che colpiscono la popolazione dai 45 anni in su. Un approccio tempestivo, grazie alla diagnosi precoce, consente tuttavia una migliore qualità della vita sia per il paziente che per i familiari. Per questo l’Azienda OspedalieraUniversitario “G. Martino” diha avviato una campagna di screening gratuiti: un Open Day per la diagnosi die spondilofissato per DOMANI mercoledì 26 settembre negli ambulatori dell’Unità di Reumatologia deldi(Padiglione H, 2° piano del Dipartimento di ...