Mentre il Papa era a Vilnius | Lituania e Lettonia ricordavano la vittoria contro i

Il Papa tace Mentre cardinali e laici sparlano. Ora Francesco deve dare una svolta : Biagio Agnes amava ripetere: “Quando parla il Papa i cardinali tacciono”. La scelta di Francesco di non rispondere, almeno per il momento, alle gravi accuse dell’ex nunzio apostolico negli Usa, monsignor Carlo Maria Viganò, ha così dato adito a tanti “cardinali”, laici e chierici, di esternare liberamente senza alcun freno. E come sempre accade c’è chi vuol sembrare più papista del Papa. Come ha opportunamente evidenziato lo storico Alberto ...