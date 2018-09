Media Day NBA – Il retroscena di Kawhi Leonard “trade con i Raptors? Ecco cosa ho fatto

Media Day NBA – Kyrie Irving e quella stoccata ai Cavs : “Celtics la squadra migliore in cui ho giocato” : Kyrie Irving protagonista del Media Day NBA dei Celtics: il playmaker esalta il talento di Boston e rifila una staffilata ai Cavs Nella giornata di ieri, le franchigie NBA hanno effettuato il classico Media day, l’incontro con i giornalisti per parlare della stagione che verrà. Kyrie Irving è stato il protagonista della conferenza stampa dei Celtics e, con la sua solita schiettezza, il playmaker di Boston non ha usato mezze misure ...

Nba - il Media Day in diretta : Benvenuti nel 2018-19 Nba. Il primo giorno di scuola è il media Day, l'incontro con i giornalisti che fa da prologo all'inizio degli allenamenti. Oggi si radunano 28 franchigie, Philadelphia e Dallas ...

NBA - si riparte : i Media Day delle squadre LIVE : LIVE 17:01 24 set NUOVO LOOK E NUOVA SQUADRA PER ELFRID PAYTON I Pelicans hanno perso in estate DeMarcus Cousins e Rajon Rondo, ma tra i nuovi arrivi ecco quello di Elfrid Payton. E c'è sempre Anthony ...

MediaWorld lancia i CLUB DAYS con sconti fino al 19 settembre : MediaWorld continua a lanciare brevi promozioni ed ora è il turno dei CLUB DAYS con la promo per ottenere sconti per tutti i possessori della carta fedeltà fino al 19 settembre 2018 MediaWorld lancia i CLUB DAYS con sconti fino al 19 settembre Mediaword lancia la promozione CLUB DAYS con offerte dedicati a chi è […]

MediaWorld lancia i Club Days con sconti validi solo con carta fedeltà : MediaWorld lancia la nuova promozione Club Days, dedicata ai possessori della carta Club e valida dal 13 al 19 settembre sia nei punti vendita sia online. Scopriamo le offerte su smartphone e tablet Android. L'articolo MediaWorld lancia i Club Days con sconti validi solo con carta fedeltà proviene da TuttoAndroid.

Di Maio celebra gli 11 anni del "V-Day" e attacca i Media : ... dice il vicepremier che poi attacca i media: "Da quel giorno è cambiato tutto nella politica. Gli unici che non se ne sono accorti sono i media che ci continuano a trattare come 11 anni fa".

Da MediaWorld arrivano i “Samsung Days” : in offerta tanti prodotti a marchio Samsung : Da MediaWorld arrivano i "Samsung Days": in offerta fino al 1° agosto tanti prodotti a marchio Samsung, compresi smartphone e tablet Android L'articolo Da MediaWorld arrivano i “Samsung Days”: in offerta tanti prodotti a marchio Samsung proviene da TuttoAndroid.

MediaWorld volantino SAMSUNG DAYS fino ad agosto 2018 : MediaWorld continua a lanciare brevi volantini di una settimana e da domani fino all’1 agosto lancia il SAMSUNG DAYS con promo rottamazione su diversi prodotti SAMSUNG volantino MediaWorld 26 luglio – 1 agosto 2018 SAMSUNG DAYS SAMSUNG DAYS è la promozione del nuovo volantino MediaWorld che sarà valido dal 26 luglio all’1 agosto 2018 dove sono […]

MediaWorld Black Friday 2018 : offerte - volantino e negozi aderenti in Italia : Come ogni anno, anche nel 2018 gli amanti dello shopping sono tutti in trepida attesa per i famosi saldi del Black Friday. Lo scorso anno, esattamente il 24 novembre 2017, anche MediaWord ha aderito al Black Friday proponendo ai suoi consumatori tantissime offerte interessanti. Come sempre anche quest’anno il Black Friday si terrà il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento americano e darà inizio allo shopping natalizio. Il momento ...