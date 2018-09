McLaren - Tra i cordoli dell' Hungaroring con la 600LT

Zak Brown e il suo piano per riportare la McLaren F1 tra i Top Team : La sfida più grande di Brown sarà comunque quella di riuscire a riportare alla competitività un Team che ha scritto la storia di questo sport, ma che al momento pare essere in caduta libera, almeno ...

F1 McLaren - Alonso svela la strategia della scuderia : TORINO - Fernando Alonso ha spiegato che i test e i miglioramenti che si stanno mettendo in atto sono per il 2019 e non per questa stagione. Il pilota asturiano è quindi soddisfatto delle prestazioni ...