Lamilitare marocchina hato contro un barcone dia largo della costa mediterranea del. Il bilancio, secondo le autorità, è di morto e tre feriti. A perdere la vita una donna. Il pilota dell'imzione,uno spagnolo, è stato invece arrestato.Con lui sono finiti in prigione anche i 12a bordo. La prefettura locale conferma l'intervento di una "unità di combattimento dellaReale". Non è ancora chiaro il motivo per cui i militari hanno aperto il fuoco.(Di mercoledì 26 settembre 2018)