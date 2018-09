Mark Bresciano | la sua seconda vita | Mi occupo di cannabis

Il calcio è il passato - la rivelazione shock di Mark Bresciano : “adesso coltivo la cannabis in Australia” : L’ex giocatore del Palermo ha deciso di cambiare vita, non occupandosi più di calcio ma di coltivazione della cannabis per uso medico Il mondo del calcio ormai non gli appartiene più, a tal punto di non seguirlo nemmeno in tv. Mark Bresciano ha completamente cambiato vita, tornando in Australia per “non essere riconosciuto” e portare avanti la sua nuova passione: cioè la coltivazione della cannabis per uso medico. ©Davide ...