Marina Abramović | a Firenze la regina della performance

La confessione di Marina Abramovic : “E’ nostra usanza non capire un c… di danza”. Nuovo esilarante doppiaggio di Fabio CeLenza : Fabio CeLenza torna con un Nuovo esilarante doppiaggio. Questa volta nel mirino del doppiatore comico è finita Marina Abramovic, che si confessa in un video non sense. Fabio CeLenza dal novembre 2015 è noto al grande pubblico grazie allo straordinario successo del doppiaggio di Mick Jagger, divenuto un cult L'articolo La confessione di Marina Abramovic: “E’ nostra usanza non capire un c… di danza”. Nuovo esilarante ...

Firenze - Marina Abramovic aggredita da un uomo : momenti di shock per l'artista : Doveva essere una normale domenica ed invece quella di Marina Abramovic è stata una giornata particolare: l'artista infatti è stata aggredita da un uomo che la stava aspettando fuori da Palazzo ...

Firenze : l’artista Marina Abramovic aggredita : l’artista Marina Abramovic è stata aggredita a Firenze mentre usciva da Palazzo Strozzi, dove è in corso una sua mostra. La donna è stata colpita in testa con un quadro di tela, un ritratto della stessa Abramovic dipinto dall’aggressore, un sedicente artista di 51 anni della Repubblica Ceca. L’uomo, che in passato si è già reso protagonista di gesti così eclatanti è stato fermato subito dopo dalla polizia, mentre la Abramovic non ha avuto ...

Marina Abramovic colpita con una tela - paura a Firenze : fermato un sedicente artista : Un quadro di carta tirato in testa e che si rompe. Materiale innocuo, ma il gesto fa clamore perché poteva andare peggio. Tanta paura, dunque, per Marina Abramovic a Firenze, che comunque sta...

A Palazzo Strozzi di Firenze c’è “Marina Abramovic. The Cleaner” : A Palazzo Strozzi di Firenze ha aperto i battenti lo scorso 21 settembre la mostra "Marina Abramovic. The Cleaner" una retrospettiva dedicata alla "sacerdotessa della performing art. È di ieri la notizia dell'aggressione all'artista serba-statunitense all'esterno del Palazzo da parte di un sedicente artista.Continua a leggere

A Palazzo Strozzi c’è “Marina Abramovic. The Cleaner” - la retrospettiva sulla sacerdotessa dell’arte : A Palazzo Strozzi di Firenze ha aperto i battenti lo scorso 21 settembre la mostra "Marina Abramovic. The Cleaner" una retrospettiva dedicata alla "sacerdotessa della performing art. È di ieri la notizia dell'aggressione all'artista serba-statunitense all'esterno del Palazzo da parte di un sedicente artista.Continua a leggere

Marina ABRAMOVIC AGGREDITA CON UN QUADRO A FIRENZE/ Ultime notizie : 'con violenza non si fa arte' : MARINA ABRAMOVIC AGGREDITA a FIRENZE: fan spacca un QUADRO in testa all'artista-performer. Follia a Palazzo Strozzi, in scena la mostra The Cleaner.

Marina ABRAMOVIC AGGREDITA CON UN QUADRO A FIRENZE/ Ultime notizie : "con violenza non si fa arte" : MARINA ABRAMOVIC AGGREDITA a FIRENZE: fan spacca un QUADRO in testa all'artista-performer. Follia a Palazzo Strozzi dove è in scena la mostra The Cleaner: le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 08:01:00 GMT)

Nell'aggressione a Marina Abramovic non c'è proprio nulla di artistico : Nella mente opaca di chi ha compiuto il gesto a Firenze probabilmente c'era l'idea di provocare la grande provocatrice, di sfidare colei che ha sfidato migliaia di spettatori in tutto il mondo, di ...

Marina Abramovic - chi è l'aggressore. "Vaclav Pisvejc - artista in cerca di notorietà" : Sul web si scatenano commenti. La performer: "Con la violenza sugli altri non si fa arte". Ma non lo denuncia

Marina Abramovic colpita con una tela - paura a Firenze : fermato un sedicente artista : Un quadro di carta tirato in testa e che si rompe. Materiale innocuo, ma il gesto fa clamore perché poteva andare peggio. Tanta paura, dunque, per Marina Abramovic a Firenze, che comunque sta bene, ...

Marina Abramovic aggredita con un quadro/ Ultime notizie Firenze - uomo fermato : “L'ho fatto per la mia arte” : Marina Abramovic aggredita a Firenze: fan spacca un quadro in testa all'artista-performer. Follia a Palazzo Strozzi dove è in scena la mostra The Cleaner: le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:47:00 GMT)

Marina Abramovic colpita con una tela da un sedicente artista : non è ferita : Un quadro di carta tirato in testa e che si rompe. Materiale innocuo, ma il gesto fa clamore perché poteva andare peggio. Tanta paura, dunque, per Marina Abramovic a Firenze, che comunque sta bene, ...

Marina Abramovic aggredita a Firenze con una tela in testa : L'aggressore, un ceco di 51 anni con precedenti 'performance' discutibili, non è stato denunciato dall'artista che non ha riportato ferite -