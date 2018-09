: Il governo del cambiamento #Lega #M5s parte con un bel condono fiscale per i grandi evasori. Proprio un bel cambiam… - AlessiaMorani : Il governo del cambiamento #Lega #M5s parte con un bel condono fiscale per i grandi evasori. Proprio un bel cambiam… - antoniomisiani : La #Lega propone #pacefiscale subito, tagli #Irpef più avanti. Tradotto: subito un bel #condono per gli evasori, i… - CyberNewsH24 : • News • #Manovra, ipotesi taglio accise benzina -

Undelleda circa 250-300milioni, per dare un primo segnale sui prezzi dei carburanti. E' una delle misure del 'pacchetto fiscale' proposto dalla Lega per la prossima. Secondo fonti al lavoro sul dossier, le risorse sarebbero reperite grazie all'extragettito dell'Iva sui carburanti, ottenuto nel corso dell'anno. Intanto il sottosegretario al Mef, Bitonci, afferma che il governo sta lavorando alla "pace fiscale" e una delle "allo studio" è trovare "delle soluzioni anche per l'Iva".(Di martedì 25 settembre 2018)