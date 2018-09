Manovra | Di Maio | ' Una nota al Def coraggiosa oppure M5s non la vota'

Manovra - Di Maio : unico numero su cui garantisco è il 3% deficit : Roma, 25 set., askanews, - 'Non voglio assolutamente impiccarmi ai numeri, se non quello legato al 3%' di deficit-pil, 'abbiamo dato le garanzie che non si supera il 3%'. Lo ha detto il vicepremier ...

Manovra - Di Maio : reddito di cittadinanza da metà marzo : Spunta l'ipotesi di legarlo all'Isee mentre Tria pensa di cancellare gli 80 euro di Renzi Pensioni, Di Maio: "La minima a 780 euro è certa". Scontro con la Fornero

I ministri M5s a consulto in notturna con Di Maio sulla Manovra : Roma, 25 set., askanews, - Si terrà stasera una riunione dei ministri M5s sulla manovra economica. È quanto si apprende da fonti di governo. All'incontro convocato dal vicepremier Luigi Di Maio non ...

Manovra - riunione Di Maio-ministri M5S su Def/ Ultime notizie - Meloni avvisa : "Ho paura del M5s su economia" : Manovra, riunione Di Maio-ministri M5S su Def. Ultime notizie, Giorga Meloni avvisa: "Ho paura del M5s su economia: senza flat tax faccio campagna contro"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Manovra Finanziaria - ecco perché Di Maio non può copiare il compito di Macron : ... Daniele Franco e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che a Palazzo Chigi hanno partecipato alla riunione sulla Nota d'aggiornamento del Def. Con lui altri tecnici e tutta la squadra che assiste ...

Di Maio : Francia finanzia Manovra facendo un deficit del 2 - 8%? Faremo come loro : ... il premier Conte infatti ha ricevuto il ragioniere generale dello Stato Daniele Franco, finito nei giorni scorsi nel mirino dei M5s che lo accusavano di resistenze rispetto alla volontà politica di ...

Manovra - si ragiona su deficit tra 1 - 8% e 1 - 9%. Di Maio guarda a Macron : Si continua a cercare la quadra sulla Manovra, con il ministro dell'Economia Giovanni Tria intenzionato a raggiungere un rapporto deficit/PIL dell'1,6%, caldeggiato da Bruxelles, e la coppia

Macron alza il deficit per finanziare la Manovra. Di Maio : "Facciamo come loro" : Una forzatura per rilanciare l'economia e creare più posti di lavoro. "Facciamo anche noi come Parigi", annuncia il vicepremier Di Maio su Twitter che sottolinea: "Anche noi siamo un Paese sovrano". ...