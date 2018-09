Manifest 1×02 | il segreto di Grace e Olive VIDEO

ilnotiziangolo

(Di martedì 25 settembre 2018)1×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv andrà in onda sulla NBC lunedì, 1 ottobre 2018. “Reentry” perlustra le conseguenze della scomparsa del volo 828. Per molti sarà un duro colpo scoprire che i propri cari hanno scelto di voltare pagina in fretta, in loro assenza. La trama di1×02 accende la curiosità dei fan: qualcuno nasconde un1×02 trama e anticipazioni Il governo deve vederci chiaro. Anche se i passeggeri del volo 828 sono già stati sottoporsi ad un interrogatorio, il governo attuerà un piano di controllo che impedirà a tutti di stringere le redini della propria vita. Michaela invece riceverà un brutto colpo quando scoprirà che il compagno Jared ha scelto di sposarsi con la sua ex migliore amica. LEGGI ANCHE, la serie Tv della NBC che sfida Lost () Ben invece deciderà di ...