Manchester United | nel 2018 ricavi in crescita ma conti in rosso per…Trump

Manchester United - Paul Pogba lancia un messaggio a Mourinho : 'Dobbiamo attaccare di più' : "attaccare, attaccare e ancora attaccare". Un mantra che Paul Pogba ha ripetuto tre volte dopo il deludente pareggio casalingo del Manchester United contro il Wolverhampton in Premier League . L'1-1 ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Derby County - Carabao Cup 25-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Oxford-Manchester City, Carabao Cup 2018/2019, Ore 20.45: Alcuni cambi nei Red Devils rispetto al match di campionato, Derby con la formazione migliore.La Carabao Cup riprende da 3° Turno e riparte dalla sfida dell’Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United ed il Derby County.Come arrivano Manchester United e Derby?I Red Devils arrivano alla sfida dal pareggio in Premier in casa del ...

Pogba - stoccata a Mourinho : Il Manchester United deve attaccare : ROMA - La saga Pogba-Mourinho in seno al Manchester United si arricchisce di un nuovo, polemico capitolo dopo il deludente pareggio in casa contro il Wolverhampton. 'Era una partita che giocavamo in ...

Inghilterra : Liverpool e Manchester City ok - stecca lo United sotto gli occhi di Ferguson : ROMA - Ridono Manchester City e Liverpool, stecca il Manchester United. Sabato dai due volti per le formazioni di vertice in Premier League. I campioni d'Inghilterra spazzano via il Cardiff, 0-5, e i ...

Premier League - spettacolo Liverpool e Manchester City. Frena lo United : Nessuno ferma il Liverpool. La squadra di Klopp demolisce anche il Southampton e centra la sesta vittoria in altrettante partite di Premier League: resta in testa alla classifica con 18 punti e ...

Manchester United - Ferguson torna a Old Trafford : ''Bello esserci ancora'' : Alex Ferguson torna a Old Trafford per la prima volta dall'operazione. L'ex tecnico del Manchester United, operato d'urgenza per emorragia cerebrale a maggio , ha assistito alla sfida tra i Red Devils ...

L’incubo di Wilfried Zaha : “al Manchester United convinti che mi facessi la figlia dell’allenatore. Ecco cosa accadde” : Il presunto flirt con la figlia di David Moyes e le difficoltà di ambientamento al Manchester United: come il ‘Teatro dei sogni’ divenne l’incubo di Wifried Zaha Arrivato al Manchester United nel 2013, Wilfried Zaha sembrava destinato a diventare un nuovo crack del calcio mondiale: velocissimo, in possesso di buona tecnica e con un dribbling niente male per la sua giovane età. In poco tempo però, il sogno di sfondare con ...

Manchester United - Paul Pogba sta tornando : rete da favola allo Young Boys : Paul Pogba si è messo in luce durante la serata di Champions League con una rete davvero fantastica nella gara del suo United Paul Pogba sta pian piano tornando ai suoi livelli abituali. Il centrocampista del Manchester United, ieri sera ha massacrato gli Young Boys con due reti ed un assist, nel 3-0 finale per la squadra di Mourinho. Il primo gol del francese è stato davvero splendido, una perla di classe e potenza con il suo sinistro che ...

Video/ Young Boys Manchester United (0-3) : highlights e gol della partita (Champions League) : Video Young Boys Manchester United (0-3): highlights e gol della partita di Champions League, netta vittoria di Mourinho con doppietta di Pogba in terra di Svizzera(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Watford-Manchester United 0-2 LIVE : Watford-Manchester United 0-2 34' Lukaku, 38' Smalling Watford, 4-4-2,: Foster, Janmaat, Cathcart, Kabasele, Holebas, Doucoure, Capoue, Hughes, Pereyra, Gray, Deeney Manchester United, 4-3-3, : De ...

Watford-Manchester United LIVE : le formazioni ufficiali : Watford-Manchester United 0-0 Watford, 4-4-2,: Foster, Janmaat, Cathcart, Kabasele, Holebas, Doucoure, Capoue, Hughes, Pereyra, Gray, Deeney Manchester United, 4-3-3, : De Gea, Valencia, Smalling, ...

Manchester United - Mourinho vs Pogba : “mi dica le cose in faccia” : Mourinho vs Pogba, il duello tra i due “big” del Manchester United prosegue a distanza a suon di dichiarazioni più o meno velate Mourinho vs Pogba, al Manchester United continua il duello mediatico tra i due caratteri forti in casa Red Devils. Il centrocampista francese sembra avere un malessere costante che da diversi mesi condiziona la sua permanenza allo United. Raiola vorrebbe portarlo via, Mourinho gli manda staffilate ...

Manchester United - Mourinho : 'Contro di me bugie compulsive' : Il solito, vulcanico, José Mourinho. Che si è ripetuto anche oggi, nella conferenza stampa di presentazione alla sfida col Watford, prima a sorpresa in Premier League insieme a Liverpool e Chelsea. Il ...

Manchester United - Mourinho attacca i media 'Bugie compulsive sul mio conto' : 'La gente deve apprezzarlo - ha detto Lukaku - Almeno ci sono persone in questo mondo che sono oneste come lui. Bisogna rispettare il fatto che vuole mantenere la sua personalità e non ha paura del ...