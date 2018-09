Maltempo in Sicilia | forti temporali | frana inghiotte tratto della strada provinciale 38

Allerta Meteo - burrasca e Maltempo al Sud : allarme arancione in Sicilia - avviso e bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Dopo il passaggio dell’area di bassa pressione proveniente dal Nord Europa, che ha fatto affluire sulla scena italiana aria decisamente più fresca di quella che stazionava sulla nostra Penisola, resterà nelle prossime ore un’intensa ventilazione su gran parte dell’Italia, specialmente al Centro-Sud. Nella notte, poi, un’area di instabilità sulla Sicilia, porterà precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o ...

Maltempo Sicilia : fango e detriti sulla statale SS123 di Licata : Traffico provvisoriamente bloccato sulla SS123 "di Licata" a causa della presenza di fango e detriti sulla carreggiata: l'interruzione riguarda entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Licata, in provincia di Agrigento. Sul posto squadre di Anas e dell'impresa di pronto intervento per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza.

Maltempo Sicilia : nubifragio a Trapani - allagamenti e disagi alla viabilità : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle ultime ore Trapani hanno provocato allagamenti nelle strade, con conseguenti disagi alla viabilità, in particolare dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio. disagi anche sulla SP Trapani – San Vito Lo Capo, all'altezza di Pizzolungo.

Maltempo in Sicilia - violento temporale a Palermo : gravi disagi tra Villabate e Misilmeri - chilometri di coda in autostrada : disagi a causa del Maltempo sulla Palermo-Agrigento, tra Villabate e Misilmeri, dove si sono formati chilometri di coda per allagamenti nella zona di Villabate e Portella di Mare e per i lavori di rifacimento dell'asfalto. Molti automobilisti incolonnati in direzione Agrigento hanno fatto retromarcia e stanno cercando di tornare nel capoluogo. Anche nella zona di Mondello il temporale sta creando problemi con diversi automobilisti rimasti

Maltempo Sicilia - frana a Barrafranca : statale 'di Prietraperzia' chiusa : A causa di un movimento franoso del versante dovuto alle precipitazioni intense delle ultime ore, la strada statale 191 "di Pietraperzia" è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 33,550, nel territorio comunale di Barrafranca, in provincia di Enna. I tecnici, il personale Anas e le Forze dell'Ordine sono sul posto per effettuare i rilievi sul versante e per la gestione della viabilità. Anas, società del

Maltempo Sicilia : chiusa per allagamento nel Catanese la statale 288 'Di Aidone' : Sulla strada statale 288 'Di Aidone' il traffico è provvisoriamente bloccato a Ramacca (Catania), per allagamento del ponte Sbardalasino, al km 7,500. Il tratto chiuso al traffico è tra il km 4,000 e il km 8,500, con deviazioni su strade secondarie segnalate in loco. Lo fa sapere l'Anas in una nota.

Maltempo Sicilia : forti piogge - disagi a Palermo : Il Maltempo ha causato disagi a Palermo, tante le strade trasformate in fiumi: da viale Michelangelo a Mondello. Automobilisti intrappolati sulle laterali dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, direzione citta', che si e' allagata all'altezza dell'ipermercato Leroy Merlin causando una lunga coda. I vigili del fuoco sono intervenuti chiudendo al traffico la bretella laterale. La pioggia intensa ha paralizzato

Maltempo - temporali pomeridiani da Nord a Sud : nubifragi in Piemonte - grandinate in Sicilia [LIVE] : Maltempo – Forti temporali pomeridiani stanno colpendo varie zone d'Italia: i fenomeni più intensi sono in Piemonte dove si stanno verificando veri e propri nubifragi, locali grandinate e le temperature sono crollate fino a +18/+19°C su tutta la Regione. Nelle ultime due ore sono caduti 72mm di pioggia a Dronero, 44mm a Viù, 42mm ad Alba. Meno organizzati i fenomeni temporaleschi in atto in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,

Maltempo - Confagricoltura Sicilia : danni alle produzioni agricole per l'anomalo andamento climatico : "Da una verifica con tutte le nostre sedi provinciali della Sicilia emerge un quadro abbastanza allarmante per quel che concerne i danni alle produzioni agricole provocati dall'anomalo andamento climatico di tutto il periodo estivo". Così scrive il presidente della Confagricoltura Siciliana, Ettore Pottino, all'Assessore Regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera, ed al Dirigente Generale, Carmelo Frittitta, a proposito della situazione che si sta

Maltempo in Sicilia - tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia di Capo d'Orlando [VIDEO] : Risveglio di Maltempo stamattina nella Sicilia tirrenica dove, a Capo d'Orlando, s'è verificata un'altra tromba d'aria dopo quella di ieri pomeriggio. Stavolta il tornado ha toccato la spiaggia, per fortuna molto presto quando non c'era nessuno. Quindi non ci sono stati danni, ma le immagini sono davvero spettacolari. Ecco il video:

Maltempo - violenti temporali al Sud : situazione critica in Calabria - Sicilia - Puglia e Sardegna per fulmini e grandine sulle spiagge - bombe d'acqua in molte località [LIVE] : Il Maltempo sta colpendo il Sud Italia in modo molto pesante come ampiamente previsto nelle scorse ore: Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna le Regioni in cui si stanno verificando i fenomeni più estremi. In modo particolare in Provincia di Reggio Calabria sono in atto nubifragi molto pesanti su tutto il versante tirrenico e nelle zone aspromontane. Tra le località più colpite c'è Scilla, nota località turistica della Costa Viola, dove la

Maltempo Sicilia : nubifragio a Palermo - allagamenti e traffico in tilt : Il Maltempo continua a causare danni e disagi in Sicilia, dove è in vigore l'allerta gialla: notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, soprattutto nelle borgate marinare, dove il nubifragio che ieri sera ha colpito la città ha trasformato le strade in fiumi. Invasi dall'acqua negozi, parcheggi e box a Mondello, Sferracavallo e Partanna, e molti residenti sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni. Caos viabilità anche lungo