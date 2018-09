Maltempo | crolla il cartello sulla SS7Bis nel Napoletano | traffico regolare

Maltempo - si rompe il fronte del caldo : allerta per il vento Crolla cartello stradale nel Napoletano Video|Meteo : Difficoltà dei collegamenti marittimi, ferroviari e aerei fin da lunedì pomeriggio per le raffiche di vento. Ma nel weekend le temperature dovrebbero tornare a salire

Maltempo a Pescara - grosso albero crolla a piazza Italia : Un pino e’ caduto questo pomeriggio alle 18 a Pescara in piazza Italia accanto al palazzo ex Inps, a due passi da Palazzo di Citta’, a causa del Maltempo. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area del parcheggio che era fortunatamente libera da persone e macchine. Sul posto, si e’ portato per un sopralluogo il vicesindaco Antonio ...

Maltempo Toscana - crollano i pannelli nel nido : tecnici al lavoro : Un sopralluogo al nido Acquario di San Concordio (Lucca), dove lo scorso sabato, a causa delle forti piogge si sono verificate delle infiltrazioni, è stato effettuato questa mattina dai tecnici dell’ufficio edilizia scolastica. La pioggia, infiltrandosi, ha bagnato i pannelli in cellulosa del controsoffitto: alcuni di essi, impolpati di acqua, si sono disgregati cadendo sul pavimento. Questa mattina le insegnanti della scuola che si sono ...

Maltempo di settembre a Napoli - a via Petrarca crolla un parapetto : Maltempo da nord a sud, in Italia: nello Spezzino un fulmine ha abbattuto parzialmente il campanile di una chiesa, un altro a Roma ha colpito una centralina mandando in tilt i semafori del quartiere ...

Maltempo a La Spezia - un fulmine fa crollare parte del campanile di Beverino : Una parte del campanile di Beverino (La Spezia) è crollato dopo essere stato colpito da un fulmine. parte della sommità della struttura è precipitata a terra sulla strada provinciale, senza però coinvolgere nessun passante. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per mettere in sicurezza l'area.Continua a leggere

Maltempo La Spezia : un fulmine fa crollare parte del campanile di Beverino : I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte alle 3 nel comune di Beverino (La Spezia) per il crollo che ha coinvolto una parte del campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano. Il crollo, avvenuto a causa di un fulmine, ha interessato una parte della sommità del campanile, che è precipitata a terra sulla strada provinciale senza coinvolgere nessun passante o automobilista. La strada provinciale è stata chiusa al traffico, ma la ...

Maltempo TOSCANA - CROLLA CARTELLO SULLA FI-PI-LI/ Video - imprenditori ‘miracolati’ sotto traliccio caduto : MALTEMPO, fulmine abbatte CARTELLO SULLA Firenze-Pisa-Livorno: ultime notizie in TOSCANA, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:22:00 GMT)

Pisa - tragedia sfiorata in autostrada : il cartello crolla per il Maltempo e cade sulla carreggiata : Un cartello è crollato sull'autostrada Firenze-Pisa-Livorno tra le uscite di Cascina e Pontedera-Ponsacco in direzione Firenze, sfiorando le auto in transito. Nessun danno o ferito segnalato. Forse il maltempo, con forti raffiche di vento, pioggia e fulmini, tra le cause dell'incidente, ma ci saranno accertamenti per scoprire cosa sia successo.Continua a leggere

Maltempo - temporali nel Pisano : crolla il cartello stradale Sgc : Un violento temporale sta attraversando rapidamente l’area pisana e la Valdera con forti e improvvise raffiche di vento, un po’ di pioggia e soprattutto numerosi fulmini che stanno determinando piccoli incendi sparsi e qualche disagio anche alla viabilità. Un cartello stradale e’ letteralmente crollato sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno, sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in ...

Maltempo Sicilia : crolla costone a ridosso della statale Palermo-Sciacca : E’ franato una parte di costone roccioso sulla strada statale Palermo Sciacca nei pressi dello svincolo per Salaparuta. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e dell’Anas per cercare di mettere in sicurezza la zona. La frana sarebbe stata causata dalla abbondanti piogge di questi giorni. Nei pressi della frana, dove si sta ancora lavorando, e’ stata ristretta la carreggiata e disposto il senso unico ...

Maltempo - a Genova crollato ponte autostrada A10 : Genova, 14 ago., askanews, - Il violento nubifragio che sta colpendo Genova in questi minuti ha causato il crollo di una parte di ponte Morandi, il viadotto sul torrente Polcevera dell'autostrada A10 ...

Maltempo - bomba d'acqua a Cortina d'Ampezzo : crolla ponte - evacuato un ristorante : bomba d'acqua a Cortina d'Ampezzo, dove un fortissimo temporale ha causato gravi danni e l'esondazione di diversi corsi d'acqua. Un ponte, che attraversa un ruscello tra gli abitati di Crignes e ...