Malagò | ' Con Giorgetti al lavoro'

Inchiesta stadio Roma - chiesta l’archiviazione per il presidente Coni Malagò : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, accusato di corruzione nell’Inchiesta sul nuovo stadio che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle. L'articolo Inchiesta stadio Roma, chiesta l’archiviazione per il presidente Coni Malagò proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sport : Malagò - ascoltiamo consigli governo : ANSA, - ROMA, 25 SET - "Ho parlato col sottosegretario Giorgetti e sono il primo a dirgli che su qualsiasi valutazione da fare insieme sui criteri di individuazione dei giudici Sportivi sono ...

Olimpiadi - Malagò e Zaia chiamano Appendino : “Ripensaci - siamo ancora in tempo”. Oggi consegna bozza al Cio : Milano-Cortina: la proposta che Oggi il Coni porterà a Losanna, con tutta probabilità, sarà solo lombardo-veneta. Ma c’è chi non si rassegna, e in molti fanno appello alla sindaca di Torino perché ci ripensi: “È evidente che è stata Torino a far saltare tutto”, ma “siamo ancora in tempo”, ha detto a Radio Anch’io il presidente del Coni, Giovanni Malagò. E anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia, lancia ...

Olimpiadi 2026 – Malagò incontra Giorgetti - il Presidente del Coni non perde l’ottimismo : “ce la possiamo fare anche senza il Governo” : Giovanni Malagò e il no di Giorgetti alla candidatura a tre per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del Presidente del Coni dopo l’incontro col sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Il mondo politico e il mondo dello sport italiano si incontrano ancora una volta: dopo il no per le Olimpiadi di Roma, adesso, il Coni, riceve una secca bocciatura da parte del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...

OLIMPIADI 2026 : STOP GOVERNO - RESTA ASSE LOMBARDO-VENETO/ Malagò - “domani al Cio con Milano-Cortina” : OLIMPIADI 2026, scontro tra Sala e GOVERNO. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino si sfila: Giorgetti, "la proposta della candidatura è morta qui". Speranza con ASSE LOMBARDO-VENETO(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 20:30:00 GMT)

Malagò - domani dal Cio con Milano-Cortina : ... e infatti con i rappresentanti del comitato olimpico italiano , guidati molto probabilmente da Diana Bianchedi, ci saranno il vice sindaco di Cortina Luigi Alverà e l'assessore allo sport di Milano ...

Malagò : "Al Cio con Milano e Cortina" : 20.20 Il presidente del Coni,Malagò,parla subito dopo l'incontro con il sottosegretario Giorgetti riguardo alla candidatura di Milano e Cortina ai Giochi invernali 2026. "Avremmo già dovuto dare una risposta al Cio,siamo fuori tempo massimo, siamo ai tempi supplementari. Domani saremo a Losanna dal Cio,la fiamma della speranza rimane accesa.Vediamo cosa succederà. Noi siamo spettatori. Certo mi dispiace perché mi sembrava si fosse creata ...

Malagò - domani dal Cio con Milano-Cortina : ... e infatti con i rappresentanti del comitato olimpico italiano, guidati molto probabilmente da Diana Bianchedi, ci saranno il vice sindaco di Cortina Luigi Alverà e l'assessore allo sport di Milano ...

Olimpiadi 2026 - stop alla candidatura dell'Italia a tre. Giorgetti : «La proposta è morta qui». Malagò : «Al Cio con Milano-Cortina» : ... e infatti con i rappresentanti del comitato olimpico italiano , guidati molto probabilmente da Diana Bianchedi, ci saranno il vice sindaco di Cortina Luigi Alverà e l'assessore allo sport di Milano ...

Nazionale - Malagò dalla parte di Mancini : “Ho fiducia - sto con lui” : Il presidente del Coni Giovanni Malagò, commentando i risultati della Nazionale italiana in Nations League, ha detto: “È chiaro che si punta sempre a fare risultato, è giusto che ognuno faccia le sue critiche, ma non si può mettere in dubbio la validità di Roberto Mancini: ho molta fiducia nell’uomo e sto dalla sua parte“. Malagò ritiene che sia troppo presto per poter iniziare a trarre bilanci e ad emettere sentenze, ...

Nazionale - Malagò : 'Mancini? Io sto con lui - va aspettato' : Proprio sullo sfogo del ct azzurro riguardo lo scarso utilizzo dei giovani in Italia, il capo dello sport italiano ha tenuto a precisare: 'Le sue accuse sono ineccepibili e sacrosante - ha ...

Malagò : 'Olimpiadi 2026? Facciamo squadra o sarà flop. Per il presidente FIGC serve il massimo consenso' : Sul sistema di voto: "La FIGC oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi, quando si viene eletti è umano e forse anche legittimo, rispettare il blocco che ti ha votato. Come si puo' ...

Figc - Malagò : “prossimo presidente abbia ampio consenso” : “Auguro assolutamente che il prossimo presidente della Figc abbia, se non l’unanimità che è a dir poco un eufemismo, un grandissimo consenso, il più possibile trasversale fra le componenti, perché i problemi del calcio sono sotto gli occhi di tutti e altrimenti si rischia di non riuscire a portare avanti i programmi auspicati dalle stesse componenti”. E’ quanto osservato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, ...

Atletica - Giomi a confronto con Malagò : 'Tra noi totale sintonia' : ... ma si è parlato di come finalizzare il lavoro fatto per vincere medaglie, come è nelle nostre possibilità', ha spiegato Giomi al termine del confronto, durato circa un'ora, con il capo dello sport ...