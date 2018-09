Mafia Capitale | ripristinato il 41 bis per Carminati

CORRUZIONE - ARRESTATO SINDACO PONZANO ROMANO/ Indagati Verdini e Ciocchetti : su Mafia Capitale.. : CORRUZIONE, Denis Verdini e Luciano Ciocchetti Indagati: ARRESTATO il SINDACO di PONZANO ROMANO, Enzo De Santis. Tangenti all'immobiliarista Scarpellini in cambio di favori: perquisizioni.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Mafia Capitale - con la sentenza vince la nostra idea di giornalismo : Davanti ai giudici di primo e secondo grado siamo stati insultati e denigrati, chiamati anche «stampa cialtrona». Abbiamo riportato fatti documentati, e ignorato i messaggi violenti, proseguendo nel nostro lavoro, che è quello di informare Massimo Carminati condannato per Mafia" Mafia Capitale, il dispositivo della sentenza"

Mafia Capitale - con la sentenza vince la nostra idea di giornalismo : Hanno inquinato l'economia e gli appalti della città, mettendosi in tasca soldi pubblici, cioè soldi dei cittadini. Come accade nei classici processi di Mafia, gli imprenditori e i commercianti ...

Sarà difficile recuperare l'immagine di Roma dopo 'Mafia Capitale' - Romait - : Senza voler entrare nei termini e nei fatti vivi del processo 'mondo di mezzo' , in generale, una di queste azioni mafiose è , e nelle carte del processo si leggono, senz'altro la minaccia e la ...

Mafia Capitale - tornano in carcere Brugia e Calvio : Roma, 14 set., askanews, - tornano in carcere Matteo Calvio e Riccardo Brugia in seguito alla sentenza d'appello di 'Mafia Capitale - Mondo di mezzo'. I giudici della III sezione hanno deciso in base ...

Mafia Capitale : tornano in cella Brugia e Calvio - uomini di Carminati | : Su richiesta della procura generale, la Corte d'appello ha disposto il carcere per i due uomini che erano ai domiciliari. Anche per loro, riconosciuta l'aggravante di associazione mafiosa

Mafia Capitale - due collaboratori di Carminati tornano in carcere - : Su richiesta della procura generale, la Corte d'appello ha disposto il carcere per Matteo Calvio e Riccardo Brugia, fino ad ora ai domiciliari. Anche per loro, riconosciuta l'aggravante di ...

Mafia Capitale - Sabella : “Troppa enfasi in giro - momento storico fu nel 2014. Con Raggi più legalità? Assolutamente no” : “La sentenza su Mafia Capitale? È stata definita da molti come una sentenza storica. È sicuramente importantissima per noi operatori di diritti, per gli avvocati e i magistrati. Ma per i cittadini romani lo è molto di meno. Ho visto troppa enfasi in giro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dal magistrato Alfonso Sabella, che spiega: “Il momento storico reale è ...

Mafia Capitale : la procura potrebbe richiedere il 41 bis per Buzzi e Carminati : Dopo il riconoscimento in appello dell'aggravante mafiosa, le difese hanno già annunciato il ricorso in Cassazione e alla Corte europea di Strasburgo -

Mafia Capitale - ora è chiaro : le nuove mafie sono mafie : Essere o non essere capaci di riconoscere le mafie, questo è il problema. Un problema avvertito acutamente soprattutto nei territori dove l’organizzazione criminale non ha il brand affermato di Cosa Nostra, Ndrangheta o Camorra, e si sviluppa adattandosi plasticamente a un differente habitat. La Corte di Appello di Roma l’ha affrontato con il processo di Mafia capitale, e nello sciogliere quel dilemma ha fornito un segnale importante alla ...

Mafia Capitale : ora la procura potrebbe tornare a chiedere il 41 bis per Buzzi e Carminati : Dopo il riconoscimento in appello dell'aggravante mafiosa, le difese hanno già annunciato il ricorso in Cassazione e alla Corte europea di Strasburgo -

Mafia Capitale - Pignatone : ‘Non è il primo problema di Roma. Più gravi corruzione e reati contro pubblica amministrazione’ : “Non penso che la Mafia sia il primo problema di Roma. Sono i reati contro la pubblica amministrazione e l’economia. Sono le corruzioni, le turbative d’asta, le bancarotte, le frodi multimilionarie. Mafia capitale è solo un tassello di un mosaico molto più grande e complicato”. Parola di Giuseppe Pignatone, il procuratore capo della capitale nel day after della sentenza d’Appello del processo al Monto di Mezzo. I magistrati ...

Mafia Capitale - pene ridotte per Buzzi e Carminati : Nell'aula bunker di Rebibbia è arrivata la sentenza d'appello sul processo "Mondo di mezzo", vicenda nota anche come "Mafia Capitale". Nonostante sia stata riconosciuta l'aggravante mafiosa, rispetto al primo grado le pene sono state ridotte per Massimo Carminati, che da 20 anni passa a 14 anni e mezzo, e per Salvatore Buzzi, che da 19 anni passa a 18 anni e 4 mesi.Ricordiamo che nel processo di primo grado l'aggravante mafiosa cadde, perché ...

Mafia Capitale - Pignatone : 'Roma non è Palermo - ma avevamo ragione' - : Dopo le condanne in Appello che hanno riconosciuto l'associazione mafiosa, il procuratore capo capitolino dice: "Il problema più grave resta la corruzione", Mondo di mezzo è "il tassello di un mosaico ...