Ma lo Stato deve difendere i cittadini o armarli e autorizzarli a difendersi da soli?

Sicilia - Bando Periferie. Orlando : 'Lo Stato deve garantire fondi per servizi' : ... è divenuto la "camera di compensazione" su cui le autorità nazionali, e a volte quelle regionali, scaricano il peso di una politica, sarebbe meglio dire di "non-politica" di "spending review" . Un ...

Olimpiadi 2026 - Di Maio : “Lo Stato non deve metterci un euro”. E sul ventilato aumento dell’Iva : “Fake news” : Per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2026 “lo Stato non deve metterci un euro”. Lo ha chiarito il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24. “Il Coni doveva scegliere tra 3 candidature: siccome sono tre forze politiche diverse il Coni ha detto ‘facciamo le Olimpiadi del Nord’ e così alla fine si è creato soltanto il caos per un cerchiobbottismo ben noto. La situazione è impraticabile, quindi lo Stato non deve metterci un ...

Di Maio : 'La pace fiscale non aiuterà i furbetti - non è un condono' - 'Olimpiadi 2026? Stato non deve mettere un euro' : "Siamo tranquillissimi nel gestire la pace fiscale, che non è un condono. Aiuta chi è in difficoltà mentre il condono aiuta i furbetti. Basta mettere una soglia a misura di persone in difficoltà". Lo ...

Casamassima - deve essere espulso ma ruba profumi al centro commerciale : arreStato georgiano : Approfittando del notevole afflusso di persone, nella serata di ieri, un georgiano 34enne, ha asportato numerosi prodotti di profumeria da un negozio ubicato nel Parco commerciale di Casamassima, ma i ...

Lega condannata - rischia la chiusura : deve pagare allo Stato 49 milioni di euro : Gia' da molto tempo si parlava di questa giornata, i dirigenti leghisti erano pronti a ogni evenienza, anche a chiudere il partito. Il sottosegretario Giorgetti lo aveva detto: “Se ci condannano il 6 settembre chiudiamo”. E probabilmente così sara'. La sentenza tanto temuta alla fine è arrivata: è Stato confermato il sequestro di 49 milioni di euro da parte del Tribunale de Riesame. I giudici condannano la Lega, deve 49 milioni allo Stato Il ...

Lega condannata - deve risarcire lo Stato di 49 milioni di euro : (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) È arrivata la sentenza del Riesame, dopo l’udienza di mercoledì 5 settembre, e non sorride alla Lega. I giudici hanno stabilito che i fondi attuali e futuri del Carroccio, così come quelli di qualsiasi altro ramo o attività a questo colLegate, possono essere sequestrati fino al rimborso totale dei 49 milioni di euro indebitamente incassati mediante i rimborsi elettorali per il triennio 2008-2010. Il ...

Lega condannata dal Tribunale : Matteo Salvini deve dare 49 milioni allo Stato : Lega condannata dal Tribunale : Matteo Salvini deve dare 49 milioni allo Stato La Lega condannata a risarcire i 49… L'articolo Lega condannata dal Tribunale : Matteo Salvini deve dare 49 milioni allo Stato proviene da Essere-Informati.it.

Ponte Genova - botta e risposta Toti-governo : “Autostrade deve pagare”. Di Maio : “Tocca allo Stato” : Il vicepremier sostiene che a ricostruire il Ponte Morandi dovrebbe un'azienda di Stato, pronta la risposta del Governatore della Liguria: "La concessionaria è ancora Autostrade, tocca a lei pagare e presentare un piano"Continua a leggere

Nave Diciotti - Mara Carfagna bacchetta Matteo Salvini : 'Uno Stato severo non deve essere crudele' : Sullo scontro che si sta consumando in queste ore attorno alla Nave Diciotti tra il governo e Bruxelles, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna mette in guardia il ministro dell'Interno Matteo ...

Barbara Lezzi difende Roberto Fico : "Caro Salvini - nessuno deve impartire lezioni alla terza carica dello Stato" : Matteo Salvini contro Roberto Fico diventa un caso dentro i 5 Stelle. Non la pensa così il ministro dell'Interno, che stamattina intervistato da Rtl 102.5 sottolineava che il presidente della Camera "ogni tanto dice e fa l'esatto contratto di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".A muoversi nel Governo a difesa di Fico è Barbara Lezzi, ministro del Mezzogiorno: "Caro Salvini, l'Italia ha fatto il suo ...

Ponte Morandi - Giorgetti : Atlantia deve ricostruire - non persuade gestione Stato : Teleborsa, - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene sulla questione delle concessioni autostradali e dell'eventuale revoca della concessione ad Autostrade, ...

Ponte Morandi - Giorgetti : "Atlantia deve ricostruire - non persuade gestione Stato" : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene sulla questione delle concessioni autostradali e dell'eventuale revoca della concessione ad Autostrade , affermando ...

'NO FUNERALI DI Stato'/ Per le vittime del Morandi : anche il potere deve chiedere scusa : Molti dei familiari delle vittime del ponte Morandi hanno detto no ai FUNERALI di Stato. Quasi a difendere i loro cari dai politici.

"NO FUNERALI DI Stato"/ Per le vittime del Morandi : anche il potere deve chiedere scusa : Molti de familiari delle vittime del ponte Morandi hanno detto no ai FUNERALI di Stato. Quasi a difendere i loro cari da chi li usa per speculazioni politiche. ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 06:08:00 GMT)REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Quello che nessuno dice sull'indennizzo, di P. AnnoniTERREMOTO MOLISE/ 5.2, il ricordo del 2016 toglie il sonno a tutti, di F. Capolla