M5s | proposta per stretta su modelle troppo magre Multe da 75mila euro per stilisti che

Ridurre l'Iva sui preservativi : arriva la proposta di legge del M5s per incentivarne l’uso : L'ultima proposta del Movimento 5 Stelle è quella di abbassare al 10% l'Iva sui profilattici. Il disegno di legge è stato proposto da Gaspare Marinello, un medico divenuto anche senatore del M5S [VIDEO]di Beppe Grillo. L'idea del parlamentare deriva dal fatto che ad oggi il costo dei condom, secondo il suo parere, è decisamente alto e ciò non favorisce il consumo poiché spaventa giovani e meno giovani dall'acquisto. Tale tendenza a non ...

Camera : Da M5s proposta per stretta su modelle troppo magre nelle sfilate e campagne : Stop all'impiego di modelle e modelli anoressici per le sfilate e le campagne pubblicitarie. Lo propongono due deputate M5s, Azzurra Cancelleri e Marialucia Lorefice, in un testo di 4 articoli ...

SESSO - PRIMA VOLTA A 16 ANNI MA IN FAMIGLIA NON SI DISCUTE/ M5s - la proposta di legge sul preservativo : La PRIMA VOLTA arriva a 16 ANNI, ma in FAMIGLIA non si parla ancora di SESSO. Indagine del Ministero della Salute in occasione della terza giornata sulla salute riproduttiva.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:26:00 GMT)

Sconti sui preservativi - in arrivo legge per incentivarne l'uso/ Proposta M5s : Iva dal 22% al 10% : Sconti sui preservativi, in arrivo legge per incentivarne l'uso. La Proposta del M5s è di portare l'Iva dal 22% al 10% per abbassare il costo dei profilattici. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:27:00 GMT)

Salvini : "Proposta italiana per Olimpiadi ci sarà. Con M5s firmato contratto di 5 anni - lo rispetto" : Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di ...

Tria svela la proposta del M5s : "Reddito di cittadinanza anche agli stranieri" : La legge di Bilancio è ancora tutta da scrivere, quindi il condizionale è sempre d'obbligo. Ma oggi, rispondendo in Senato a un'interrogazione di Fratelli d'Italia sulla fruibilità delle misure di welfare, anche da parte di cittadini non italiani, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha gettato una nuova ombra sul proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle per introdurre il reddito di cittadinanza in Italia. Nel corso della precedente ...

Chiusura domenicale negozi - Bernini : "La proposta del M5s è surreale" : "La proposta del Movimento Cinque Stelle per la Chiusura degli esercizi commerciali la domenica ha del surreale in un momento in cui l'Italia deve recuperare rispetto alla crisi economica anziché ...

Sondaggi Politici/ Domenica con negozi chiusi : il 45% boccia la proposta di Lega e M5s : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Salvini imbattibile contro M5s e Pd, Lega "record" al 32% supera tutti nonostante indagini e immigrazione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:22:00 GMT)

M5s e Lega presentano la proposta di legge che taglia le pensioni d'oro : tocca Quirinale - Camere e sindacati : Presentato in commissione lavoro alla Camera il testo che prevede il tetto a 4500 euro netti e il ricalcolo secondo il metodo contributivo -

Fisco : mercoledì M5s-Lega presentano proposta di semplificazione : mercoledì 19 settembre alle ore 10 si terrà a Montecitorio, sala Conferenze Stampa, la presentazione congiunta della proposta di legge 'Misure di semplificazione fiscale, sostegno all'economia reale e contrasto all'evasione fiscale'. Ad illustrarla saranno Carla Ruocco e Raffaele Trano per il M5S insieme a Carlo Alberto Gusmeroli e Giulio Centemero della Lega. Il testo è un primo ...

Riciclaggio - parlamento Ue approva direttiva proposta da M5s : ‘Stati dovranno varare daspo per condannati’ : Gli Stati membri dell’Unione europea dovranno varare sanzioni accessorie per i condannati per Riciclaggio che non potranno più fare affari con la pubblica amministrazione né accedere a finanziamenti pubblici o candidarsi a cariche elettive. Lo prevede la nuova direttiva approvata dal parlamento europeo. “Chi ricicla denaro proveniente da attività illecite sfrutta i ‘buchi‘ che si vengono a creare a causa di legislazioni ...

Lega - “negozi chiusi la domenica - solo 8 aperture annue”/ Proposta Di Maio - M5s studia lo stop all’e-commerce : Negozi chiusi la domenica: Lega "con" Di Maio, "solo 8 aperture annue". M5s studia Proposta-stop anche all'e-commerce. Le ultime notizie: 5 progetti legge alla Camera(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:31:00 GMT)

Commercio - la proposta M5s : negozi chiusi a turno la domenica : La proposta del M5S di tenere chiusi i negozi e i centri commerciali di domenica ha suscitato notevoli polemiche, soprattutto sui social network. Ora, il vicepremier e ministro del Lavoro [VIDEO] e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha chiarito ulteriormente il perimetro della proposta di legge. Nel corso della trasmissione televisiva L'aria che tira su La7 ha affermato che verra' introdotto un meccanismo di turnazione in base al quale ...