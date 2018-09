Lupi | orsi e uomini nelle parole e nelle immagini di Dino Buzzati  Venerdì 28

Una Volvo V60 di muschio con le impronte di orsi - alci e Lupi : Nello stesso giorno in cui Volvo ha presentato 360c, la nuova concept car con guida autonoma, gioiello di tecnologia, Volvo Car Italia presenta al Volvo Studio Milano una Volvo V60 in versione “green”. A dimostrazione del fatto che auto, tecnologia e ambiente possono andare a braccetto, la casa svedese ha promosso un’iniziativa che ha l’obiettivo di evidenziare il proprio impegno per la difesa del pianeta e la sensibilizzazione del pubblico ...

Il governo impugna le leggi sull’abbattimento di Lupi e orsi - Animalisti Italiani onlus : “Ha vinto il diritto alla vita” : “Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha tenuto fede all’impegno preso il 3 agosto con la nostra associazione, data in cui gli abbiamo consegnato le oltre 443 mila firme per salvare orsi e lupi. Il governo ha impugnato le leggi emanate dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che prevedono la cattura e l’abbattimento degli orsi e dei lupi”: lo spiega in una nota Walter Caporale, Presidente di Animalisti Italiani onlus. “Siamo certi ...

Lupi e orsi - il Cdm impugna la legge sugli abbattimenti. Costa : “Atto dovuto” : “È un atto necessario e dovuto”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa commenta la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la normativa delle province di Trento e Bolzano che permette la cattura e uccisione di Lupi e orsi. “Le potestà di deroga ai divieti sulla fauna selvatica – prosegue il ministro – spettano allo Stato e non possono essere demandate agli enti locali. Abbiamo chiesto alle ...